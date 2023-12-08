Песков: РФ и Путин возглавили процесс тектонических перемен во всех сферах

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что фактически РФ и Путин возглавили процесс тектонических перемен во всех сферах, включая мировую политику. Об этом Песков сообщил журналистам.
По словам Пескова, данные процессы необратимы.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил о своем решении выдвигаться на новый президентский срок в 2024 году. Об этом он рассказал герою ДНР Артёму Жоге в рамках общения после церемонии вручения медалей «Золотая звезда» Героям России.
Центральная избирательная комиссия утвердила трехдневное голосование на президентских выборах. Прежде Совет Федерации утвердил дату выборов президента России. Они состоятся 17 марта 2024 года. Однако, ЦИК разместила решение, согласно которому, голосование будет проводиться три дня: 15, 16, 17 марта.
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Напомним, президент России Владимир Путин объявил о своем решении выдвигаться на новый президентский срок в 2024 году. Об этом он рассказал герою ДНР Артёму Жоге в рамках общения после церемонии вручения медалей «Золотая звезда» Героям России.
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Екатерина Коршунова