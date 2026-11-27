Стала известна длительность последней рабочей недели 2026 года
Последняя рабочая неделя 2026 года у сотрудников с пятидневным графиком будет короткой — всего три дня. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала исполняющая обязанности директора Департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Яна Ярхина.
Речь идёт о периоде с 28 по 30 декабря. Ярхина уточнила, что сокращение вызвал «сдвиг» выходного дня: его перенесли с воскресенья (4 января) на четверг (31 декабря).
Ранее вице-президент «Ренессанс страхования» Виталий Рыбалкин рассказал, что сотрудник вправе не выходить на работу в новогодние каникулы без ссылки на личные обстоятельства. Напомним, что праздничный период продлится 11 дней — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года включительно.
Ещё в начале октября стало известно, во сколько россиянам обойдётся новогодний отдых за границей. Так, например, двухнедельная поездка в пятизвёздочный отель Египта может стоить до 350 тысяч рублей. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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