27 ноября 2026, 01:45

РИА Новости: В конце 2026 года россиян ждёт трёхдневная рабочая неделя

Фото: iStock/JackF

Последняя рабочая неделя 2026 года у сотрудников с пятидневным графиком будет короткой — всего три дня. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала исполняющая обязанности директора Департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Яна Ярхина.