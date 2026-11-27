Юноша погиб в морозильной камере после отказа родителей пустить его домой
В Нидерландах 19-летний юноша погиб в морозильной камере, когда его не пустили домой
В Нидерландах 19-летний молодой человек погиб, забравшись в морозильную камеру, после того как родные не разрешили ему переночевать дома. Об этом сообщает издание HLN.
Инцидент произошёл в Утрехте в ночь на 22 ноября. Молодой человек, который боролся с зависимостью от алкоголя и наркотиков, пришёл к дому родителей и просил впустить его. Отец отказал парню в ночлеге, хотя тот жаловался на холод. Решение далось мужчине с трудом.
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Отмечается, что семья опасалась агрессивного поведения юноши. Ранее ему предоставили отдельное жильё с учётом нескольких условий. Одним из них было то, что родители не станут пускать сына к себе — во избежание конфликтов и негативного влияния на других детей. После отказа молодой человек ушёл и два дня не отвечал на звонки.
24 ноября мать заметила куртку сына, торчавшую из морозильной камеры возле дома. Заглянув внутрь, она нашла там тело. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.
По предварительным данным, молодой человек погиб случайно. Рассматривается версия о том, что он мог залезть в морозилку, чтобы поспать, а затем задохнулся в герметичном отсеке или замёрз. Его родители испытывают сильное чувство вины.