27 ноября 2026, 00:56

В Нидерландах 19-летний юноша погиб в морозильной камере, когда его не пустили домой

Фото: iStock/peterspiro

В Нидерландах 19-летний молодой человек погиб, забравшись в морозильную камеру, после того как родные не разрешили ему переночевать дома. Об этом сообщает издание HLN.





Инцидент произошёл в Утрехте в ночь на 22 ноября. Молодой человек, который боролся с зависимостью от алкоголя и наркотиков, пришёл к дому родителей и просил впустить его. Отец отказал парню в ночлеге, хотя тот жаловался на холод. Решение далось мужчине с трудом.



