Стало известно о тайном визите Зеленского во время поездки в Данию
Владимир Зеленский во время поездки в Данию тайно посетил Мариенборг, чтобы поговорить о собаках. Об этом сообщила датская общественная телерадиокомпания Danmarks Radio (DR).
В Мариенборге Зеленский встретился с датским рэпером и блогером Бенджамином Хавом. В разговоре также принимала участие премьер-министр страны Метте Фредериксен. Главной темой для обсуждения стали «питбули и пудели» Зеленского. Авторы публикации полагают, что этот контакт должен был укрепить образ Фредериксен в глазах молодых избирателей.
Экс-советник правительства Дании Томас Юль-Дам отметил, что после такого интервью остался странный осадок. Его коллега Якоб Бруун также выразил недоумение, зачем Зеленскому нужно было приезжать и показывать фотографии своих собак. Он напомнил, что сейчас главу киевского режима должны беспокоить другие вещи, ведь он находится «на грани краха».
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