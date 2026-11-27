27 ноября 2026, 03:25

DR: Зеленский тайно посетил датский Мариенборг для обсуждения питбулей и пуделей

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский во время поездки в Данию тайно посетил Мариенборг, чтобы поговорить о собаках. Об этом сообщила датская общественная телерадиокомпания Danmarks Radio (DR).