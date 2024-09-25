Напавшим на офис Wildberries в Москве грозит пожизненное заключение

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Нападавшим на офис Wildberries в Москве могут быть предъявлены обвинения, которые повлекут за собой наказание вплоть до пожизненного заключения в колонии, согласно судебным документам, доступным РИА Новости.
По информации из материалов дела, «фигуранты обвиняются в совершении пяти преступлений, за три из которых предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы». В документах подчеркивается, что обвиняемые «осознанно» нарушили общественную безопасность и порядок, что произошло в присутствии сотрудников полиции. Это указывает на их склонность к совершению противоправных действий и отсутствие контроля за своим поведением.
На прошлой неделе в офисе Wildberries, расположенном в Романовом переулке, произошла стрельба, в результате которой пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов. Два человека погибли на месте.
В Басманном суде Москвы был арестован 30 человек, обвиняемых в нападении. Им предъявлены обвинения в убийстве, покушении на убийство, посягательстве на сотрудников правоохранительных органов, незаконном обороте оружия и самоуправстве.
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На прошлой неделе в офисе Wildberries, расположенном в Романовом переулке, произошла стрельба, в результате которой пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов. Два человека погибли на месте.
В Басманном суде Москвы был арестован 30 человек, обвиняемых в нападении. Им предъявлены обвинения в убийстве, покушении на убийство, посягательстве на сотрудников правоохранительных органов, незаконном обороте оружия и самоуправстве.
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Елена Перлова