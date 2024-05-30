Биолог Опарин объяснил опасность бомбочек для ванны

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Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Роман Опарин заявил, что бомбочки для ванн могут вызывать аллергические реакции из-за содержащихся в них эфирных веществ.
Поэтому, считает эксперт, особенно осторожными с такими бомбочками надо быть аллергикам.
Ранее заведующая консультативно-диагностическим отделением Московского городского научно-практического центра аллергологии и иммунологии на базе ГКБ № 52 Елена Бобрикова заявила, что спастись от тополиного пуха аллергикам могут помочь медицинские маски и солнечные очки.
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«Синтетические ароматизаторы способны вызывать различные негативные реакции организма: зуд, покраснение кожи, аллергию. Красители или консерванты также могут вызывать аллергические реакции у людей с чувствительной кожей. Поэтому, покупая бомбочки для ванн, внимательно читайте состав, перед использованием проведите тест на небольшом участке кожи», — пояснил в беседе с NEWS.ru Опарин.
Ранее заведующая консультативно-диагностическим отделением Московского городского научно-практического центра аллергологии и иммунологии на базе ГКБ № 52 Елена Бобрикова заявила, что спастись от тополиного пуха аллергикам могут помочь медицинские маски и солнечные очки.
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