«Не могу объективно оценить»: Боярский поделился мнением об успехах дочери Лизы

30 мая 2025, 05:00

Боярский рассказал, какими достижениями дочери гордится и как оценивает ее талант

Михаил Боярский (Фото: Instagram* @boyarskiy_official)

Михаил Боярский признался, что не может объективно судить о таланте дочери Елизаветы. Будучи отцом, он всегда будет гордиться ее успехами. Однако актер очень радуется, когда слышит хвалебные отзывы о Лизе от коллег. Об этом пишет «7Дней».





В интервью «Каравану историй» Боярский рассказал, что посещает все театральные премьеры Елизаветы у режиссера Льва Додина, но считает себя «плохим критиком» из-за родительской любви.





«Зато, когда Алиса Фрейндлих хвалит работу Лизы или звонит Олег Басилашвили и говорит: «Мишка, видели твою дочку, она потрясающая!» — мне приятно», — поделился актер.



«По-настоящему радует, что у нее отличная семья и дети. Это ее главный успех», — с теплотой отметил он.