«Не могу объективно оценить»: Боярский поделился мнением об успехах дочери Лизы
Боярский рассказал, какими достижениями дочери гордится и как оценивает ее талант
Михаил Боярский признался, что не может объективно судить о таланте дочери Елизаветы. Будучи отцом, он всегда будет гордиться ее успехами. Однако актер очень радуется, когда слышит хвалебные отзывы о Лизе от коллег. Об этом пишет «7Дней».
В интервью «Каравану историй» Боярский рассказал, что посещает все театральные премьеры Елизаветы у режиссера Льва Додина, но считает себя «плохим критиком» из-за родительской любви.
«Зато, когда Алиса Фрейндлих хвалит работу Лизы или звонит Олег Басилашвили и говорит: «Мишка, видели твою дочку, она потрясающая!» — мне приятно», — поделился актер.Но больше любых актерских достижений Михаил Сергеевич ценит семейные успехи Елизаветы, которая замужем за актером Максимом Матвеевым и воспитывает сыновей Андрея и Григория. Боярский спокоен благодаря тому, что дочь реализовала материнский потенциал.
«По-настоящему радует, что у нее отличная семья и дети. Это ее главный успех», — с теплотой отметил он.Ранее сообщалось, что Боярский также откровенно рассказал о семейной жизни с Ларисой Луппиан. Артист подробно описал свои семейные обязанности и шуточно назвал себя «подкаблучником».
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