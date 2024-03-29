Выживший в «Крокусе» обнаружил пулю в спине лишь на следующий день

Фото: iStock/scanrail
Один из потерпевших в трагедии в «Крокус Сити Холле» на следующий день нашел в своем теле пулю. Об этом он рассказал в интервью газете Financial Times.
Концертный организатор и журналист Дмитрий Сараев вспоминает, что при атаке террористов люди «падали рядами», а пули пролетали совсем рядом. В какой-то момент он почувствовал сильный удар в спину, но смог выбраться с территории концертного зала.
Как уточняет журналист, до машины ему пришлось ползти ползком. На следующий день он увидел на своей одежде дыры от пуль.
Сараев обратился в больницу, рентген показал, что в его теле в районе поясницы застряла пуля длиной около 2 сантиметров.
Вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске и начала в упор расстреливать людей. После злоумышленники стали обливать зажигательными смесями кресла в зрительном зале, что вызвало масштабный пожар в помещении.
Количество убитых в ходе теракта по официальным данным составляет 144 человека, количество пострадавших — 382.
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Как уточняет журналист, до машины ему пришлось ползти ползком. На следующий день он увидел на своей одежде дыры от пуль.
Вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске и начала в упор расстреливать людей. После злоумышленники стали обливать зажигательными смесями кресла в зрительном зале, что вызвало масштабный пожар в помещении.
Количество убитых в ходе теракта по официальным данным составляет 144 человека, количество пострадавших — 382.
Читайте также:
Умер еще один пострадавший при теракте в «Крокусе»
Названа причина, по которой террористы не сменили машину, уехав из «Крокус Сити Холл»
Следственные действия с участием террористов проходят на территории «Крокус Сити Холл»
Мария Федоровцева