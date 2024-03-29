Умер еще один пострадавший при теракте в «Крокусе»

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В больнице скончался еще один пострадавший в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил глава Минздрава РФ Мурашко.
Он выразил соболезнования семье погибшего и сообщил, что врачи делали все возможное, чтобы сохранить раненому жизнь.
По его словам, на данный момент, 98 пострадавших выписаны из медицинских учреждений, их состояние оценивается как удовлетворительное. Еще 69 продолжают находиться в больницах. Общее количество погибших достигло 144 человек.
Прежде сообщалось, что еще девять человек задержаны по подозрению в причастности к массовому расстрелу людей в концертном зале Подмосковья.
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По его словам, на данный момент, 98 пострадавших выписаны из медицинских учреждений, их состояние оценивается как удовлетворительное. Еще 69 продолжают находиться в больницах. Общее количество погибших достигло 144 человек.
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Анастасия Хохлова