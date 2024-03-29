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Умер еще один пострадавший при теракте в «Крокусе»

Мурашко сообщил о скончавшемся в больнице россиянине, пострадавшем в «Крокусе»
29 марта 2024, 14:15
Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В больнице скончался еще один пострадавший в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил глава Минздрава РФ Мурашко.
Он выразил соболезнования семье погибшего и сообщил, что врачи делали все возможное, чтобы сохранить раненому жизнь.

По его словам, на данный момент, 98 пострадавших выписаны из медицинских учреждений, их состояние оценивается как удовлетворительное. Еще 69 продолжают находиться в больницах. Общее количество погибших достигло 144 человек.


Прежде сообщалось, что еще девять человек задержаны по подозрению в причастности к массовому расстрелу людей в концертном зале Подмосковья.

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#теракт
#подмосковье
#погибший
#больница
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Главаря банды террористов из «Крокуса» привезли в Красногорск для следственных действий
В Подмосковье ведут следствие с обвиняемым по делу о теракте в «Крокусе»
29 марта 2024, 14:45

Фото: istockphoto / blinow61

Одного из фигурантов по делу о теракте в «Крокусе» привезли в Красногорск для следственных действий, сообщает РИА Новости.
Речь идет о главаре банды, напавшей 22 марта на безоружных людей в концертном зале Подмосковья. В настоящее время с арестованным проводятся следственные действия.

Ранее сообщалось, что следователями был задержан предполагаемый пособник террористов. По версии правоохранителей, именно он предоставил преступникам квартиру, в которой шло приготовление к теракту.

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#теракт
#террористы
#подмосковье
#следствие
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Подмосковный депутат получил семь лет колонии за выращивание марихуаны
29 марта 2024, 14:14

Фото: iStock/BrianAJackson

Члена Совета депутатов городского округа Протвино Александра Шаболду признали виновным в незаконном производстве наркотиков, суд назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба УФСБ по Москве и Московской области.
«В ходе следствия полиция установила, что депутат Шаболда организовал в гараже теплицу по выращиванию марихуаны. При обыске там нашли расфасованные высушенные части конопли и удобрения для растений», — говорится в сообщении.
Сам Шаболда признался, что выращивал марихуану и распространял эти наркотики среди знакомых и друзей.

В настоящее время приговор Серпуховского городского суда в отношении Александра Шаболды вступил в законную силу.

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#наркотики
#суд
#протвино
#депутат
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В Бангкоке умер россиянин, впавший в кому в самолете «Аэрофлота»
Умер россиянин, впавший в кому во время ожидания вылета в самолете «Аэрофлота»
29 марта 2024, 12:51

Фото: istockphoto / Sitikka

Россиянин Сергей Напалков, впавший в кому на борту самолета «Аэрофлота» в Бангкоке во время ожидания вылета в Красноярск, передают РИА Новости.
Уточняется, что инцидент произошел в среду 27 марта. Спустя два дня состояние мужчины ухудшилось. Врачи проводили реанимационные мероприятия, но спасти его не смогли, сообщили собеседники агентства.

Пассажир скончался в одной из больниц таиландской столицы.

Напомним, что в среду самолет компании «Аэрофлот» не смог вылететь из Бангкока в Красноярск из-за неисправности. Долгое время самолет долго стоял на рулежной дорожке, при этом пассажиров не высаживали. Люди на борту рассказали, что внутри самолета нечем было дышать, кто-то начал терять сознание. Среди пострадавших был россиянин Сергей Напалков.

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#самолет
#врачи
#пассажир
#аэрофлот
#смерть
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Вор в законе Шакро Молодой вышел из колонии строгого режима по УДО
29 марта 2024, 12:37

Фото: iStock/Sayan_Moongklang

Шакро Молодой (настоящее имя Захарий Калашов) досрочно освободился из колонии строгого режима, где он провёл последние шесть лет своей жизни. Всего он был приговорён к 9 годам 10 месяцам. Об этом пишет Shot.
Из ИК-2 в посёлке Двубратский Усть-Лабинского района Краснодарского края вор в законе вышел из-за плохого состояния здоровья. Уточняется, что у Калашова появились серьезные проблемы со зрением на фоне сахарного диабета.

В 2018 году суд приговорил его к 9 годам 10 месяцам лишения свободы за вымогательство. Издание напоминает, что в 2015 году Шакро участвовал в перестрелке на Рочдельской улице в Москве, ставшей следствием вымогательства у владелицы кафе Elements. В 2016 году его смогли задержать.

По некоторым данным, Шакро Молодой стал лидером российского преступного сообщества в 2013 году после того, как умер вор в законе Дед Хасан. В начале 90-х годов из самых влиятельных криминальных авторитетов в России с начала 90-х годов.

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#суд
#кафе
#вор
#вымогательство
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Мигрант из Узбекистана поддержал теракт в «Крокусе»
Уроженца Узбекистана арестовали за высказывания в поддержку теракта в «Крокусе»
29 марта 2024, 12:19

Фото: iStock/Dzurag

Уроженец Узбекистана арестован на два месяца за публичное оправдание терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе Рубцовского городского суда Алтайского края.
Мигрант озвучил свое мнение относительно трагических событий в подмосковном «Крокус Сити Холле» в одном из магазинов. Очевидцы сообщили о произошедшем в правоохранительные органы.

В Суде уточнили, что уроженец Узбекистана одобрил теракт и поддержал действия преступников, которые совершили расправу над безоружными людьми.

В отношении мигранта возбуждено уголовное дело. После исчисления срока ареста, ему будет предъявлено обвинение.

Прежде сообщалось, что Южнокорейская газета извинилась за публикацию карикатуры на теракт в «Крокусе».

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#мигрант
#уголовное обвинение
#теракт
#крокус сити холл
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Росгвардия провела задержания в БЦ «Высоцкий» в Екатеринбурге
29 марта 2024, 12:18

Фото: istockphoto / choochart choochaikupt

В екатеринбургском бизнес-центре «Высоцкий» задержали мужчину, который не расплатился в заведении «Влади бар».
Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах и подтвердил один из сотрудников бара. Уточняется, что криминального мотива в ситуации не было.

Мужчина сделал заказ на 1500 рублей, но не заплатил за него. Сотрудники заведения обратили в Росгвардию. При этом, в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области не стали комментировать инцидент. По кадрам, которые попали в интернет, видно, как несколько силовик выводят фигуранта из центра. Сопротивления он не оказывал.

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#арест
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Погиб гражданин Белоруссии, тяжелораненый при теракте в «Крокусе»
В посольстве сообщили о смерти гражданина Белоруссии, раненного в «Крокусе»
29 марта 2024, 11:27

Фото: iStock/inga

Белорус Алим Кошеваров, который был тяжело ранен при теракте в «Крокус Сити Холле», скончался в больнице. Об этом сообщается в Telegram-канале посольства Белоруссии в России.
«Посольство Беларуси в России с прискорбием сообщает о смерти гражданина Беларуси Алима Иосифовича Кошеварова, 1981 года рождения, получившего многочисленные пулевые ранения во время чудовищного террористического акта в подмосковном Красногорске 22 марта 2024 года», — говорится в сообщении посольства.

В ведомстве также выразили благодарность медперсоналу московской больницы им. Боткина, который несколько дней боролся за жизнь тяжелораненого белоруса.

В сообщении также уточняется, что посольство Белоруссии оказывает всю необходимую помощь в транспортировке погибшего на родину.

Ранее в посольстве также сообщали, что гражданка Белоруссии 1978 года рождения числится в списках погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле».

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#теракт
#крокус сити холл
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В Москве неизвестные избили строительного бизнесмена и подожгли его квартиру
29 марта 2024, 11:17

Фото: iStock/artolympic

В Москве неизвестные в балаклавах избили строительного бизнесмена, а после подожгли его автомобиль и квартиру. Преступников разыскивает полиция. Об этом пишет Shot.
Согласно сообщению, в ночь на 28 марта трое неизвестных в балаклавах организовали нападение на 50-летнего бизнесмена Сергея Мыльникова прямо возле его дома в Ломоносовском районе Москвы. После сильнейшего избиения пострадавший попал в больницу с различными травмами.

Однако спустя сутки кто-то поджёг входную дверь от его квартиры и автомобиль, который полностью сгорел, при этом квартиру удалось потушить.

Известно, что Мыльников возглавляет компанию по строительству зданий из сборных конструкций. По данным источника Shot, нападение на бизнесмена может быть связано с долгами его сына. Полицейские проводят проверку и ищут преступников.

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В ЛНР задержали местного жителя, собиравшего данные о военных РФ для Киева
29 марта 2024, 10:51

Фото: iStock/Thomasaf

Сотрудники ФСБ России задержали жителя ЛНР, который собирал и передавал данные о местах нахождения подразделений ВС РФ сотрудникам Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Об сообщили в УФСБ России по ЛНР, передаёт ТАСС.
«Житель республики, руководствуясь личными мотивами, в целях оказания содействия украинским вооруженным формированиям осуществлял собирание и передачу сотрудникам ГУР Минобороны Украины сведений о местах дислокации подразделений ВС РФ», - говорится в сообщении ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже. Расследование продолжается.

Ранее силовики задержали в Курске жителя города Вилючинск, которого подозревают в призывах к убийству участников спецоперации. Отмечается, что преступник размещал в мессенджере видеоролики с убийствами и призывами к уничтожению российских военных. Злоумышленник был задержан в Камчатском крае.


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