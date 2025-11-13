Достижения.рф

The Guardian: богатые туристы расстреливали жителей осажденного Сараево за деньги

Фото: istockphoto / Zeferli

Прокуратура Милана начала расследование по факту предполагаемого «снайперского туризма» во время Боснийской войны. Об этом пишет газета The Guardian.



По версии следствия, состоятельные туристы из Италии и других стран платили местным военным за возможность приехать в осаждённый Сараево и расстреливать мирных жителей.

Издание указывает, что расследование началось по факту отчёта, направленного в прокуратуру бывшим мэром Сараево Бенджаминой Карич. Кроме того, доказательство по обвинению предоставил миланский писатель Эцио Гаваццени. По его словам, у приезжавших в Сараево «туристов» отсутствовали политические или религиозные мотивы, а людей они убивали исключительно ради развлечения и личного удовольствия.

В период с 1992 по 1996 годов в Сараево в результате снайперского огня погибло более 10 тысяч мирных жителей. Солдаты целенаправленно стреляли по людям на улицах, не щадя даже детей.

