The Guardian: богатые туристы расстреливали жителей осажденного Сараево за деньги
Прокуратура Милана начала расследование по факту предполагаемого «снайперского туризма» во время Боснийской войны. Об этом пишет газета The Guardian.
По версии следствия, состоятельные туристы из Италии и других стран платили местным военным за возможность приехать в осаждённый Сараево и расстреливать мирных жителей.
Издание указывает, что расследование началось по факту отчёта, направленного в прокуратуру бывшим мэром Сараево Бенджаминой Карич. Кроме того, доказательство по обвинению предоставил миланский писатель Эцио Гаваццени. По его словам, у приезжавших в Сараево «туристов» отсутствовали политические или религиозные мотивы, а людей они убивали исключительно ради развлечения и личного удовольствия.
В период с 1992 по 1996 годов в Сараево в результате снайперского огня погибло более 10 тысяч мирных жителей. Солдаты целенаправленно стреляли по людям на улицах, не щадя даже детей.
