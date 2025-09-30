Визовые центры Чехии закрылись в РФ
Визовые центры Чехии в России прекратили работу. Об этом сообщает VFS Global.
По данным компании, 26 сентября 2025 года было последним днём приёма заявлений в региональных офисах, в Москве — 29 сентября, а с 30 числа подать заявление на шенгенскую визу можно только через консульский отдел посольства Чехии в Москве. Заявки, поданные через визовые центры, будут рассматриваться консульством в обычном порядке и затем возвращаться заявителям.
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в беседе с «Москвой 24» назвала такой поворот «безумной новеллой», добавив, что ведомство изучит вопрос и позже подробно прокомментирует ситуацию.
Ранее, 15 сентября, в СМИ сообщалось, что ряд стран ЕС выступает за полный запрет въезда российских туристов. Для введения такого ограничения потребуется поддержка квалифицированного большинства государств-членов объединения.
Читайте также: