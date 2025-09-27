Достижения.рф

Захарова рассказала о необычном четвероногом «госте» на брифинге Лаврова

Захарова: Пресс-конференцию Лаврова в ООН охранял «песель» породы немецкая овчарка
Мария Захарова (Фото: Telegram-канал МИД России @MID_Russia)

Пресс-конференцию министра иностранных дел (МИД) России Сергея Лаврова в штаб-квартире ООН охранял необычный сотрудник службы безопасности — служебная собака породы немецкая овчарка. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.



По ее словам, «песель» заходил в зал, внимательно наблюдал за происходящим и в определенные моменты выражал свое одобрение, подавая голос.

В личном блоге Захарова опубликовала фотографию четвероногого охранника, на которой тот послушно сидит и наблюдает за происходящим.



Ранее Лавров заявил на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН, что по сведениям некоторых «знающих людей» сохраняется угроза новых ударов по Ирану.

Министр иностранных дел России также выразил глубокую озабоченность в связи с милитаризацией Германии во время конференции в Нью-Йорке. С его точки зрения, процессы в ФРГ выходят за рамки укрепления обороны.

Мария Моисеева

