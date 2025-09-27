Захарова рассказала о необычном четвероногом «госте» на брифинге Лаврова
Пресс-конференцию министра иностранных дел (МИД) России Сергея Лаврова в штаб-квартире ООН охранял необычный сотрудник службы безопасности — служебная собака породы немецкая овчарка. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
По ее словам, «песель» заходил в зал, внимательно наблюдал за происходящим и в определенные моменты выражал свое одобрение, подавая голос.
В личном блоге Захарова опубликовала фотографию четвероногого охранника, на которой тот послушно сидит и наблюдает за происходящим.
Ранее Лавров заявил на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН, что по сведениям некоторых «знающих людей» сохраняется угроза новых ударов по Ирану.
Министр иностранных дел России также выразил глубокую озабоченность в связи с милитаризацией Германии во время конференции в Нью-Йорке. С его точки зрения, процессы в ФРГ выходят за рамки укрепления обороны.
Читайте также: