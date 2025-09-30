Захарова оценила заявление омбудсмена Украины о росте популярности русского языка

30 сентября 2025, 15:31

Захарова: заявление из Киева о росте популярности русского похоже на «биполярку»

Фото: istockphoto/Professor25

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 30 сентября резко отреагировала на заявление Украины о том, что в стране вновь растёт число граждан, говорящих по‑русски. По её словам, подобное утверждение напоминает суждение человека с психиатрическим расстройством.





Сообщение дипломат опубликовала в телеграм-канале.





«Новости биполярки. Как они ведут подсчет, интересно? Встраивают камеры в санузлах и слушают, на каком языке люди в душе поют? Бегают по улицам с миелофоном и читают мысли прохожих? Устанавливают на кассах детекторы лжи с вопросом «кот или кит?» — говорится в публикации.