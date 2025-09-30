Захарова оценила заявление омбудсмена Украины о росте популярности русского языка
Захарова: заявление из Киева о росте популярности русского похоже на «биполярку»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова 30 сентября резко отреагировала на заявление Украины о том, что в стране вновь растёт число граждан, говорящих по‑русски. По её словам, подобное утверждение напоминает суждение человека с психиатрическим расстройством.
Сообщение дипломат опубликовала в телеграм-канале.
«Новости биполярки. Как они ведут подсчет, интересно? Встраивают камеры в санузлах и слушают, на каком языке люди в душе поют? Бегают по улицам с миелофоном и читают мысли прохожих? Устанавливают на кассах детекторы лжи с вопросом «кот или кит?» — говорится в публикации.
15 сентября омбудсмен по защите государственного языка на Украине Елена Ивановская признавалa, что Киев остаётся русскоязычным городом. В интервью украинским СМИ она охарактеризовала степень русификации столицы как «серьёзную проблему, в том числе и философскую».