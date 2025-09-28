«Он был фантастически добрый человек»: Мария Захарова высказалась о Тигране Кеосаяне
Мария Захарова с теплом рассказала о Тигране Кеосаяне
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила глубокие соболезнования в связи со смертью режиссёра и телеведущего Тиграна Кеосаяна. По её словам, Тигран всегда умел поддержать и находил нужные слова для людей. Об этом сообщает РИА Новости.
«Он… всегда находил нужные дела и поступки, чтобы действительно поделиться этой помощью. Самое главное, я уже говорила, он был фантастически добрый человек», — подчеркнула Захарова.Прибывший на прощание с режиссёром Николай Цискаридзе рассказал, что надеялся на выздоровление Тиграна. После отпевания артист поделился воспоминаниями о визитах к другу в больницу. По его словам, семья Кеосаяна была ему как родная, а последние встречи оставили чувство надежды.