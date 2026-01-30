30 января 2026, 16:24

Фото: iStock/Margarita-Young

Визовые центры Канады перестали принимать документы в России, заявители больше не могут подать паспорт внутри страны. Об этом сообщили агентства, работающие с канадскими визами, в комментарии Telegram-каналу «Осторожно, новости».