Визовые центры Канады перестали принимать документы в России
Визовые центры Канады перестали принимать документы в России, заявители больше не могут подать паспорт внутри страны. Об этом сообщили агентства, работающие с канадскими визами, в комментарии Telegram-каналу «Осторожно, новости».
В агентстве «Визаход» пояснили, что сам процесс почти не изменился, так как заявки и раньше оформляли онлайн. После одобрения россияне приносили паспорта и сдавали биометрию, документы отправляли в консульство Канады в Варшаве. Теперь заявителям нужно самостоятельно выбирать визовый центр в другой стране, например в Казахстане, и отправлять туда паспорт курьером.
Основная сложность может возникнуть с оплатой доставки. По словам представителей агентства, курьерские услуги оплачиваются банковским переводом, из-за чего заявителям могут понадобиться посредники в соседних странах. В «Визаходе» считают, что Канада постепенно переходит на электронные визы по примеру Австралии и Новой Зеландии и просто сокращает персонал визовых центров.
В агентствах отмечают, что Канада не входит в число популярных направлений у россиян. Чаще всего туда едут к родственникам, а туристические визы получают в основном владельцы паспортов с хорошей визовой историей. В среднем речь идет о 10–15 обращениях в год, тогда как чаще россияне оформляют визы в США, Великобританию и страны ЕС.
