Приём заявок на фестиваль «Область танцевальных культур» завершится 5 июня

27 мая 2026, 15:00

оригинал Фото: пресс-служба Минкультутуризма МО

В Подмосковье продолжается приём заявок на участие во II фестивале «Область танцевальных культур». Подавать их можно до 5 июня, напомнили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





Впервые на фестиваль пригласили танцоров уличных направлений со всей России.

«В этом году отборочные этапы фестиваля будут проходить два дня: 6 июня – на площади перед ДК «Подмосковье» в Красногорске; 7 июня – в парке культуры и отдыха в Лобне. Гостей и участников отборочного этапа в Лобне, помимо танцевальных баттлов, ждёт сюрприз – мастер-класс от титулованных танцоров мирового уровня», – рассказали в пресс-службе.