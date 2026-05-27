Приём заявок на фестиваль «Область танцевальных культур» завершится 5 июня
В Подмосковье продолжается приём заявок на участие во II фестивале «Область танцевальных культур». Подавать их можно до 5 июня, напомнили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Оформить заявку и узнать подробности можно на официальном сайте проекта.
Впервые на фестиваль пригласили танцоров уличных направлений со всей России.
«В этом году отборочные этапы фестиваля будут проходить два дня: 6 июня – на площади перед ДК «Подмосковье» в Красногорске; 7 июня – в парке культуры и отдыха в Лобне. Гостей и участников отборочного этапа в Лобне, помимо танцевальных баттлов, ждёт сюрприз – мастер-класс от титулованных танцоров мирового уровня», – рассказали в пресс-службе.В соревнованиях могут участвовать как начинающие, так и опытные танцоры. Список номинаций доступен на сайте ведомства.
Впервые в рамках проекта состоится битва школ Подмосковья. В специальной номинации смогут принять участие танцевальные школы, команды или студии, расположенные в Московской области. Победители поедут представлять регион на чемпионат мира Top of the Country 2026 в Китае.
Сильнейшие конкурсанты отборочных этапов выйдут в финал и выступят на гала-концерте 6 сентября. Победители фестиваля получат уникальную возможность представить Россию на международных соревнованиях.