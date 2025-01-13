«ВкусВилл» приостановил продажи торта «ДэнБош» из-за сообщений о стекле

Фото: iStock/ tanyss
Торговая сеть «ВкусВилл» приостановила розничные продажи кейс-торта «ДэнБош» из-за жалобы о попадании в десерт стекла. Об этом сообщило агентство РИА Новости, ссылаясь на заявление пресс-службы продуктового ретейлера.
Продажи десерта приостановили до выяснения обстоятельств произошедшего. Ранее в Сети появились сообщения о том, что девушке из Москвы попалось стекло в десерте «ДэнБош». Отмечалось, что на упаковке не было повреждений и ее не вскрывали.
Представители «ВкусВилла» объявили, что курьер забрал у покупателя заказ с посторонними предметами. В пресс-службе подчеркнули, что в продукции нашли не стекло, а кусочек пластика.
Сейчас работники «ВкусВилла» из контроля качества вместе с производителем десерта проводят расследование произошедшего. Пластик мог попасть в продукцию из-за проблем с целостностью упаковки, точная причина случившегося станет известна позднее.
Читайте также:
Фабрики по производству зефира «Сокол» приостановили работу в РФ
Сеть «ВкусВилл» заблокировала поставки от «Можайского кондитерского дома»
Во «ВкусВилл» опровергли информацию о массовом отравлении, но зефир из продажи изъяли
Представители «ВкусВилла» объявили, что курьер забрал у покупателя заказ с посторонними предметами. В пресс-службе подчеркнули, что в продукции нашли не стекло, а кусочек пластика.
«До выяснения всех обстоятельств продажи десерта будут приостановлены», — уточнили в компании.
Сейчас работники «ВкусВилла» из контроля качества вместе с производителем десерта проводят расследование произошедшего. Пластик мог попасть в продукцию из-за проблем с целостностью упаковки, точная причина случившегося станет известна позднее.
«При необходимости будут приняты дополнительные меры контроля», — рассказали во «ВкусВилле».
Читайте также:
Фабрики по производству зефира «Сокол» приостановили работу в РФ
Сеть «ВкусВилл» заблокировала поставки от «Можайского кондитерского дома»
Во «ВкусВилл» опровергли информацию о массовом отравлении, но зефир из продажи изъяли
Ольга Енгалычева