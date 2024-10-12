Во «ВкусВилл» опровергли информацию о массовом отравлении, но зефир из продажи изъяли

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Компания «ВкусВилл» опровергла информацию о массовом отравлении от зефира «Классический». Слухи о зефире не соответствуют действительности, сообщила 12 октября в Telegram-канале.
По данным компании, за последние четыре месяца проверили все обращения покупателей, и доля жалоб на качество продукта составила менее 0,3% от общего числа продаж. Всего поступило 32 обращения.
Во «ВкусВилле» отметили, что в составе зефира присутствует заменитель сахара — мальтит. Это разрешенная добавка, но при чрезмерном употреблении может оказать слабительное действие.
По заявлению компании, продукт прошел плановые лабораторные проверки, подтвердившие его безопасность. Для обеспечения уверенности исходные данные отправили на внеплановые исследования.
Тем не менее из-за недовольства покупателей решили временно приостановить продажу зефира на мальтите, убрав его из онлайн-заказов и прекратили закупки в магазинах до получения результатов анализов.
О массовом отравлении зефиром от компании «ВкусВилл» накануне заявил канал Mash со ссылкой на обращение пользователей. Сообщалось, что на боли в животе и тошноту жалуются сотни людей.
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Во «ВкусВилле» отметили, что в составе зефира присутствует заменитель сахара — мальтит. Это разрешенная добавка, но при чрезмерном употреблении может оказать слабительное действие.
«Информация об этом указана на упаковке и в описании товара на сайте и в приложении», — пишет компания.
По заявлению компании, продукт прошел плановые лабораторные проверки, подтвердившие его безопасность. Для обеспечения уверенности исходные данные отправили на внеплановые исследования.
Тем не менее из-за недовольства покупателей решили временно приостановить продажу зефира на мальтите, убрав его из онлайн-заказов и прекратили закупки в магазинах до получения результатов анализов.
О массовом отравлении зефиром от компании «ВкусВилл» накануне заявил канал Mash со ссылкой на обращение пользователей. Сообщалось, что на боли в животе и тошноту жалуются сотни людей.
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Лия Мурадьян