Сеть «ВкусВилл» заблокировала поставки от «Можайского кондитерского дома»

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Торговая сеть «Вкусвилл» заблокировала поставки продукции от «Можайского кондитерского дома» (МКД) в связи с поступившими жалобами сотрудников на антисанитарные условия на производстве. Об этом информирует РИА Новости.
Сообщается, что вся продукция МКД была снята с полок магазинов и недоступна для онлайн-заказа, пока ожидаются результаты проверки.
Во вторник вечером в Telegram-каналах начали появляться сообщения о жалобах сотрудников МКД на антисанитарные условия. МКД сотрудничает с «Перекрестком» и «Вкусвиллом», поставляя им пирожные «Картошка» и банановые кексы соответственно.
Вскоре «Перекресток» сообщил РИА Новости о приостановке продаж пирожного «Картошка». Учредитель МКД, в свою очередь, заявил агентству, что видеоматериалы, демонстрирующие антисанитарию, являются фейковыми и могут быть связаны с недобросовестной конкуренцией.
Компания подчеркнула, что продукция поставщика проходила регулярные проверки качества, за 2023 год было проведено 17 лабораторных исследований, которые не выявили отклонений от норм.
В августе прошел плановый аудит, в ходе которого вопросов к санитарному состоянию не возникло. В «Вкусвилле» добавили, что в случае подтверждения фактов антисанитарии сотрудничество с МКД будет прекращено навсегда.
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Во вторник вечером в Telegram-каналах начали появляться сообщения о жалобах сотрудников МКД на антисанитарные условия. МКД сотрудничает с «Перекрестком» и «Вкусвиллом», поставляя им пирожные «Картошка» и банановые кексы соответственно.
Вскоре «Перекресток» сообщил РИА Новости о приостановке продаж пирожного «Картошка». Учредитель МКД, в свою очередь, заявил агентству, что видеоматериалы, демонстрирующие антисанитарию, являются фейковыми и могут быть связаны с недобросовестной конкуренцией.
Компания подчеркнула, что продукция поставщика проходила регулярные проверки качества, за 2023 год было проведено 17 лабораторных исследований, которые не выявили отклонений от норм.
В августе прошел плановый аудит, в ходе которого вопросов к санитарному состоянию не возникло. В «Вкусвилле» добавили, что в случае подтверждения фактов антисанитарии сотрудничество с МКД будет прекращено навсегда.
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Дарья Осипова