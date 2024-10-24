Фабрики по производству зефира «Сокол» приостановили работу в РФ

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Роспотребнадзор приостановил работу кондитерских фабрик «Сокол» после жалоб на их зефир «Жизель».
Сейчас фабрики временно не работают, так как Роспотребнадзор предполагает, что зефир мог стать причиной массового отравления. Кондитерские изделия покупатели приобретали в магазинах торговой сети «ВкусВилл», сообщает «Комсомольская правда».
Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы готовой продукции и сырья, также горячей, холодной воды и смывов для лабораторных экспертиз. Ещё будет проводиться проверка маркировки.
Другие торговые сети, продававшие кондитерские изделия фабрик «Сокол», отозвали партии зефира, которые могут содержать мальтитный спирт.
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Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы готовой продукции и сырья, также горячей, холодной воды и смывов для лабораторных экспертиз. Ещё будет проводиться проверка маркировки.
«Управлением Роспотребнадзора по Московской области проводится проверка в отношении производителя ООО Кондитерская фабрика Сокол ООО КФС, где производился зефир Классический без сахара из сети супермаркетов ВкусВилл и зефир Жизель», — сказали в Роспотребнадзоре.
Другие торговые сети, продававшие кондитерские изделия фабрик «Сокол», отозвали партии зефира, которые могут содержать мальтитный спирт.
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Ольга Енгалычева