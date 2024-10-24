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Фабрики по производству зефира «Сокол» приостановили работу в РФ

Фабрики «Сокол» приостановили работу в РФ из-за жалоб на их зефир
24 октября 2024, 18:02
Фото: iStock/ Nikolaeva Elena

Фото: iStock/ Nikolaeva Elena

Роспотребнадзор приостановил работу кондитерских фабрик «Сокол» после жалоб на их зефир «Жизель».
Сейчас фабрики временно не работают, так как Роспотребнадзор предполагает, что зефир мог стать причиной массового отравления. Кондитерские изделия покупатели приобретали в магазинах торговой сети «ВкусВилл», сообщает «Комсомольская правда».

Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы готовой продукции и сырья, также горячей, холодной воды и смывов для лабораторных экспертиз. Ещё будет проводиться проверка маркировки.



«Управлением Роспотребнадзора по Московской области проводится проверка в отношении производителя ООО Кондитерская фабрика Сокол ООО КФС, где производился зефир Классический без сахара из сети супермаркетов ВкусВилл и зефир Жизель», — сказали в Роспотребнадзоре.

Другие торговые сети, продававшие кондитерские изделия фабрик «Сокол», отозвали партии зефира, которые могут содержать мальтитный спирт.

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Покупатели еще двух магазинов пожаловались на отравление зефиром
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Замглавы управы московского района Савелки Тимофеев украл у жены детей
Супруга замглавы управы московского района Савелки обвинила его в краже детей
24 октября 2024, 18:36

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Бывшая жена замглавы управы московского района Савелки Константина Тимофеева Мария обвинила супруга в краже детей. Об этом пишет Baza.
Брак Марии и Константина Тимофеевых развалился прошедшим летом. В семье подрастают трое детей. Женщина рассказала, что супруг завел любовницу и не скрывал этого. Тогда супруги решили развестись. В один из дней Тимофеев пригласил жену и детей погулять. Женщина ходила на костылях из-за травмы. По ее словам, супруг выбил у нее костыль, схватил детей и увез. Тогда травма женщины сильно обострилась и ее положили.

Окончив лечение, Мария нашла детей в подмосковном городе Клин. Двоих младших она смогла забрать, а старший остался жить у отца. Однако уже 20 октября несколько мужчин в балаклавах сломали забор на участке Марии, выбили балконную дверь и силой забрали двухлетнего мальчика. Второй ребенок смог вырваться и спрятаться. Тогда Тимофеева написала заявление в полицию.

Однако сам Тимофеев рассказал изданию, что вынужден был забрать детей из-за того, что у его супруги имеются явные проблемы с алкоголем и часто ведет себя неадекватно. А еще, по его словам, она избила его мать, видимо в момент, когда забирала детей.

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Польского фермера обвинили по двум уголовным статьям за обращение к Путину
24 октября 2024, 18:09

Фото: iStock/gorodenkoff

Окружная прокуратура города Гливицы в Польше предъявила обвинения фермеру и его дочери, которые развернули плакат с обращением к президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что в феврале этого года фермер принимал участие в блокировке автострады около погранперехода в Гожичках. Тогда он разместил на своем тракторе плакат с обращением к Путину. На нём он просил «разобраться с Украиной, Брюсселем и нашими правителями».

Вскоре после этого активиста задержали. Полицейские изъяли у него баннер и флаг.

По данным прокуратуры, в отношении фермера и его дочери вынесли обвинительные заключения по статьям Уголовного кодекса Польши о призывах либо оправдании агрессивной войны, и пропаганде нацизма и других тоталитарных идеологий, разжигании ненависти на национальной, этнической, расовой и религиозной почве.

По одной из статей им грозит до пяти лет тюрьмы, а по второй – до трёх лет.

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Священник пообещал прихожанке решить проблемы с супругом и изнасиловал её
В Индии священник пообещал прихожанке решить проблемы с мужем и изнасиловал её
24 октября 2024, 17:49

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

Священник пообещал прихожанке решить проблемы с мужем и изнасиловал её. Инцидент произошёл в штате Раджастхан в Индии, пишут местные СМИ.
Отмечается, что преступник служил в храме, куда регулярно ходила женщина. В какой-то момент они познакомились, и прихожанка пожаловалась на проблемы в браке. Священник пообещал помочь ей и предложил съесть некую сладость, которая находилась в храме в качестве религиозного подношения.

Но на деле в составе угощения были наркотики. Женщина, находившаяся в состоянии наркотического опьянения, не смогла оказать сопротивление мужчине, который трижды изнасиловал её. За происходящим наблюдали помощники священника, которые снимали всё на видео и угрожали женщине.

В настоящее время в случившемся разбираются полицейские.

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#храм
#индия
#наркотики
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Расчленитель Масалимов, приговоренный к расстрелу, выходит на свободу: главное о маньяке и его жертвах
24 октября 2024, 17:37

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Приговоренный к расстрелу убийца-расчленитель не только избежал смертной казни, но и скоро окажется на свободе. Какие преступления совершил Анвар Масалимов и как ему удалось обмануть смерть, рассказывает редакция «Радио 1».

Примерный семьянин или жестокий убийца


Анвар Масалимов родился в Уфе в благополучной семье, окончил школу, отслужил в армии, женился, был примерным семьянином и воспитывал сына, числился на хорошем счету на работе. В 25 лет все резко изменилось. Он отправился в командировку в город Чайковский Пермского края, где ему предстояло выполнить монтажные работы на объекте.

Оставшись без контроля жены и работодателя, мужчина расслаблялся с помощью алкоголя. В один из дней во время очередного застолья он поспорил с товарищем и убил его.

Высшая мера наказания


Масалимов отрицал свою вину, объясняя этот тем, что ничего не помнит, так как был сильно пьян. Однако следователи быстро раскрыли убийство. Тогда его приговорили к 15 годам тюрьмы. 10 лет спустя мужчину перевели в колонию-поселение в Томской области, а условия отбывания заключения сильно смягчились.

В 1991 году 36-летнему Анвару разрешили покидать территорию учреждения на пару часов в неделю. В один из таких дней он познакомился с пенсионером, который пригласил к себе Масалимова на новоселье. Там мужчины выпили, и все повторилось вновь: конфликт закончился убийством.

Чтобы скрыть следы преступления мужчина расчленил тело пенсионера и спрятал останки в разных частях земельного участка. Но у пенсионера оказались слишком бдительные соседи, которые заметили его отсутствие и позвонили в полицию. Силовики быстро поняли, кто стоит за убийством.

Масалимов опять не признал вину. По его словам, у них произошел конфликт на фоне распития алкогольных напитков, но больше он ничего не помнил. Год спустя суд приговорил расчленителя к высшей мере наказания – смертной казни.

ИК особого режима № 5 для пожизненно заключенных (Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)


Масалимов избежал смертной казни и оказался на свободе


Приговор не приводили в исполнение шесть лет, в 1998 году смертную казнь заменили на пожизненное заключение в связи с введенным в России мораторием. Масалимову было уже 43 года. Тогда его этапировали в Вологодскую область в колонию №5, где отбывают наказание пожизненно осужденные.

Через пять лет осужденный начал подавать письменные жалобы в суды разных инстанций с просьбой пересмотреть меру наказания из-за изменения в уголовном законодательстве. Тогда из статьи, по которой Масалимов был осужден, убрали пункт о лице, ранее совершившем убийство. Писал он еще 13 последующих лет. Наконец, в 2008 году его дело переквалифицировали по статье с максимальным сроком не более 10 лет. К тому моменту расчленитель эти годы уже отсидел. Но пожизненный приговор ему так и не отменили.

В 2012-м Масалимова перевели в исправительную колонию особого режима «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе. Через четыре года его жалобу удовлетворили. Масалимову был 61 год, тогда он вышел на свободу.

Убийца вновь оказался в тюрьме


Анвару выпал счастливый шанс изменить жизнь, которым он не воспользовался. Уже привычная для него история повторилась в третий раз: алкоголь, конфликт с товарищем и помутнение рассудка. Однако тогда потерпевший выжил.

В 2019-м рецидивиста приговорили к пяти годам с отбыванием наказания в тюрьме строгого режима.

Убийца скоро выйдет на свободу


Анвар Масалимов выйдет на свободу в декабре 2024. Большую часть своей жизни он провел за решеткой. Сможет ли почти 70-летний убийца адаптироваться в условиях нормальной жизни, пока не понятно.

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Задержан нынешний заместитель министра энергетики РФ Сергей Мочальников
24 октября 2024, 17:34

Сергей Мочальников (Фото: РИА Новости/Правительство РФ/Андрей Рогатко)

В Москве правоохранители задержали ещё одного заместителя министра энергетики России, на этот раз действующего. Сергей Мочальников находится в этой должности с апреля 2022 года.
Сегодня днём уже был задержан экс-замминистра энергетики Анатолий Яновский, который работал на этом посту до 2021 года, напоминает телеграм-канал SHOT. На него дали показания арестованные ещё в 2023 году представители угольной отрасли, которые рассказали следователям о причастности бывшего чиновника министерства к хищениям.

По информации телеграм-канала, Мочальников проходит по тому же делу о мошенничестве при ликвидации убыточных шахт и разрезов в Кемеровской области. Его предшественника подозревают в причастности к хищениям бюджетных средств. По итогам допроса нынешнего заместителя министра энергетики будет принято решение о предъявлении ему обвинения и об избрании меры пресечения.

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#меры
#министр
#минэнерго
#обвинение
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В Челябинской области разыскивают цыган, жестоко убивших женщину-таксиста
СК: женщину-таксиста нашли убитой в своей машине в Челябинской области
24 октября 2024, 16:14

Фото: iStock/redstallion

Женщину-таксиста обнаружили в машине с ножевыми ранениями в городе Коркино Челябинской области. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по региону.
По версии следствия, накануне вечером в припаркованном автомобили нашли тело 40-летней женщины, занимающейся частным извозом. Ей нанесли множественные ножевые ранения.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. В настоящее время правоохранители разыскивают людей, совершивших это преступление и причастных к нему. При этом известно, что в последний раз она выезжала на вызов к местной цыганской диаспоре.

Местные СМИ пишут, что у женщины остались двое детей.

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#челябинск
#следственный комитет
#розыск
#убийство
#уголовное женщины
#такси
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Российский чиновник на глазах у сотрудников ФСБ выбросил взятку в ₽2,5 млн
СК: замглавы комитета по транспорту Петербурга Ягудин выкинул взятку в ₽2,5 млн
24 октября 2024, 16:05

Фото: iStock/Atstock Productions

Зампред комитета по транспорту Санкт-Петербурга Ренат Ягудин попытался избавиться от полученной взятки и выбросил на дорогу 2,5 миллиона рублей. Об этом региональное управление Следственного комитета сообщило в беседе с «Лентой.ру».
Отмечается, что днём ранее чиновник, находясь в своём автомобиле, получил от посредника деньги. В этот момент к его машине подъехали сотрудники ФСБ, которые хотели взять мужчину с поличным, однако Ягудин выбросил деньги на дорогу и попытался скрыться. Ему не удалось этого сделать, он был оперативно задержан оперативниками.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки. Версия следствия гласит, что Ягудин договорился со своим знакомым о передаче через него средств от представителя коммерческой организации за заключение государственного контракта на поставку деталей транспортной инфраструктуры.

Во время обыска дома у Ягудина были найдены 30 миллионов рублей и ювелирные украшения. В скором времени ему предъявят обвинение и вынесут приговор.

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#взятка
#санкт-петербург
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#уголовное фсб
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Муж-тиран и трое детей: брак 18-летней россиянки с азербайджанцем едва не стоил ей жизни, подробности
24 октября 2024, 16:03

Фото: iStock/PrathanChorruangsak

Россиянка смогла сбежать из Азербайджана от мужа-тирана с тремя детьми, заработала на квартиру в Самаре и сейчас уже спокойно вспоминает о браке с восточным красавцем, который превратил ее жизнь в кошмар. Подробности истории, которая произошла в 2021 году, приводит редакция «Радио 1».

Цветы, подарки и романтические прогулки


18-летняя жительница Самары познакомилась с восточным красавцем Джафаром, приехавшим из Азербайджана. Красивые ухаживания, цветы, подарки и романтические прогулки вскружили девушке голову, и вскоре состоялась свадьба. Несмотря на предупреждения матери Настя стала женой азербайджанца. Спустя некоторое время девушка бросила учебу и с мужем уехала в Азербайджан на ПМЖ.

Вскоре в семье родился ребенок, а потом еще двое. Быт победил романтику и любовь. Анастасия превратилась из молодой девушки в женщину, замученную домашними обязанностями. Изменился и Джафар.

У семьи начались проблемы с деньгами, и муж упрекал жену в том, что она сидит дома и не работает. Напомним, что Анастасия так и не получила образование до отъезда в чужую страну, да и с тремя детьми найти работу не так-то просто. Джафар начал унижать супругу, а после и вовсе начал регулярно избивать.

«Ударит, я стерплю, уйду в уголок, поплачу, и снова возвращаюсь готовить обед. Думала – куда я с тремя детьми, без работы в чужой стране подамся? Родители к тому времени умерли, возвращаться домой было некуда. Да и детей без отца оставлять было жалко. Все надеялась, что что-то изменится», — приводит KP.RU слова Насти.

Побег от мужа-тирана


Надежды Анастасии разбились. Муж начал бить ее все сильнее и чаще. В один из дней Джафар сильно избил Настю и уехал на работу. Тогда она собрала детские и свои вещи, документы и все имеющиеся деньги, и вместе с детьми поехала на вокзал, откуда смогла добраться до Самары. По пути она позвонила бывшей подруге, которая согласилась ее ненадолго приютить.

Кроме того, другая подруга посоветовала Анастасии обратиться в Центр помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации «Ты не одна». Туда она и пошла. Здесь дали крышу над головой, еду и помогли найти работу. Обитательницы центра по очереди присматривали за детьми, и сбежавшая жена начала работать и зарабатывать свои первые деньги.

«В какой-то момент Настя засомневалась – так ли она правильно поступила, уехав от мужа? Может быть, стоит вернуться, помириться и терпеть дальше? Но мы постарались сделать все, чтобы объяснить ей – в ситуации домашнего насилия агрессоры не меняют своего поведения. И такая жизнь точно не пойдет на пользу ни ей, ни детям. К счастью, Настя прислушалась к нам и решилась продолжать строить свою жизнь самостоятельно, без мужа-тирана», — рассказала руководитель центра «Ты не одна» Ирина Серебрякова.

Покупка квартиры и переезд


В центре Анастасия не платила ни за еду, ни за проживание, и могла откладывать все деньги, которые заработала. Кроме того, у нее был не потраченный материнский капитал. Еще она получила выплаты на детей во время пандемии. Всего полгода потребовалось Насте, чтобы купить двухкомнатную квартиру в Октябрьске, куда она и переехала со своими детьми. Оказалось, что там живут и другие бывшие обитательницы центра. Девушки помогают друг другу по мере необходимости и стараются держаться вместе.

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Авиакомпания уволила пилота после жёсткой посадки самолёта в аэропорту Сочи
24 октября 2024, 15:39

Фото: istockphoto/Sitikka

Российская авиакомпания Smartavia уволила пилота, совершившего жёсткую посадку в сочинском аэропорту Адлер. В августе этого года лётчик допустил при приземлении касание хвостовой частью фюзеляжа самолета взлетной полосы.
Речь идёт о 57-летнем Олеге Ряполове, сообщает РБК. Он — опытный пилот, раньше летал в составе авиационной группы «Русские Витязи». Тем не менее, специальная комиссия, сообразуясь с результатами проведённого расследования, пришла к выводу, что командир экипажа воздушного судна Boeing 737-800 допустил серьёзный просчёт, ставший причиной критического авиационного инцидента.

Расследование, проведённое экспертами и техниками, показало, что причиной происшествия стали ошибки пилотирования, которые привели к отделению авиалайнера от взлётно-посадочной полосы (ВПП) после первого приземления. Самолёт словно «подпрыгнул». Отклонение Ряполовым штурвала привело к «задиранию носа» воздушного судна, из-за чего при повторном приземлении оно коснулось ВПП хвостовой частью.

Фото: istockphoto/rebius

Борт до сих пор находится в Сочи, у него многочисленные повреждения обшивки в задней части фюзеляжа. В пресс-службе компании подчеркнули, что профессия пилота предполагает ответственность за жизнь и здоровье пассажиров и экипажа, а также за сохранность вверенной ему техники. Это непосредственно зависит от его профессионального мастерства и налагает на него особые обязательства. Учитывая, что Ряполов уже имел ранее вынесенное ему дисциплинарное взыскание, лётчика решено было уволить.

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