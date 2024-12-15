Владелец алкогольного холдинга Global Spirits перевел ВСУ ₽1,3 млрд за счёт бизнеса в РФ

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Номинальный владелец алкогольного холдинга Global Spirits профинансировал ВСУ и входящие в их состав националистические подразделения за счёт бизнеса в России. Об этом в беседе с ТАСС сообщил начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.
Отмечается, что летом этого года в отношении основателя холдинга было возбуждено уголовное дело о финансировании терроризма за предоставление украинской армии средств, полученных от экономической деятельности в России.
Ранее в Следственном комитете сообщили об открытии дела против владельца компании-производителя Евгения Черняка. Его обвинили в финансировании ВСУ для осуществления террористической деятельности в России. Также известно, что летом 2023 года он приобрел и поставил бойцам армии Украины товары для ведения боевых действий.
Напомним, что Черняк – украинский бизнесмен, владелец предприятий по производству алкогольных напитков, в том числе водки «Хортиця», «Мороша» и «Первак».
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Ранее в Следственном комитете сообщили об открытии дела против владельца компании-производителя Евгения Черняка. Его обвинили в финансировании ВСУ для осуществления террористической деятельности в России. Также известно, что летом 2023 года он приобрел и поставил бойцам армии Украины товары для ведения боевых действий.
Напомним, что Черняк – украинский бизнесмен, владелец предприятий по производству алкогольных напитков, в том числе водки «Хортиця», «Мороша» и «Первак».
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Анастасия Чинкова