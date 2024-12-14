В Архангельской области завели дело на «Лучшего врача года» за финансирование экстремистов

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На «Лучшего врача года» Николая Серебренникова из Шенкурска в Архангельской области уголовное дело за финансирование экстремистской деятельности. Об этом информирует Telegram-канал Baza.
Согласно данным следствия, с середины 2021 года по 2022 год он перевел 3500 рублей ФБК*. Уточняется, что обвиняемый за 6 месяцев сделал 7 переводов организации. Иные подробности по делу не раскрываются.
На счету врача множество успешных операций. В 2016 году за проведение уникальной операции Серебренников и его коллега стали победителями в областном конкурсе «Лучший врач года».
Ранее сообщалось, что жителя Курска, выполнявшего задания Киева, будут судить за госизмену и диверсию. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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*Включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России
На счету врача множество успешных операций. В 2016 году за проведение уникальной операции Серебренников и его коллега стали победителями в областном конкурсе «Лучший врач года».
Ранее сообщалось, что жителя Курска, выполнявшего задания Киева, будут судить за госизмену и диверсию. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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*Включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России
Екатерина Коршунова