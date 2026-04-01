Владелец барбершопа в Петербурге заплатил 288 тысяч руб. за кражу электричества

01 апреля 2026, 18:14

Фото: iStock/Suprabhat Dutta

Специалисты «Россети Ленэнерго» в ходе системной работы по борьбе с бездоговорным энергопотреблением выявили хищение электроэнергии владельцем барбершопа в Петроградском районе Санкт-Петербурга. С него взыскали более 288 тысяч рублей.





По данным «Петербургского дневника», меры досудебного урегулирования не принесли результата, поэтому «Россети Ленэнерго» обратились в суд, который полностью удовлетворил требование компании.





«Неучтенное потребление электроэнергии крайне невыгодно: его стоимость значительно выше, чем затраты при законном потреблении. Кроме того, лицо, осуществившее самовольное подключение, может быть привлечено к административной ответственности», — отметили специалисты компании.