Владелица рехаба, в котором мучали детей, уходила от налогов дроблением бизнеса

27 ноября 2025, 12:36

Фото: iStock/blinow61

Владелица рехаба, в котором истязали подростков, Анна Хоботова уходила от уплаты налогов путём дробления бизнеса, пишет «Постньюс».





Из данных ЕГРЮЛ и финансовой отчетности следует, что женщина управляла порядка 13 структурами, включающими юридические лица и ИП. Основная часть заведений работала в сферах социальной помощи, реабилитации и деятельности больничных организаций. Некоторые из них исключили из базы ЕГРЮЛ из-за предоставления недостоверных сведений или прекращения деятельности.



Компании Хоботовой предоставляли отчёт по минимальным финансовым показателям, а некоторые юрлица закрылись сразу после регистрации.





«Схема, которую, вероятнее всего, использовала Хоботова, работает следующим образом: прибыль и выручка бизнеса занижаются, сотрудники оформляются по самозанятости, а средства распределяются по связанным ИП. Это обеспечивает практически полный уход от налогов», — говорится в материале.

