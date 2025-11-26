Мать задержанной Миланы за истязания в реабцентре не верит в её вину
В Дедовске раскрыли подпольный реабилитационный центр, где несовершеннолетние жили в ужасных условиях. Учреждение возглавляла Анна Хоботова, которая выдавала себя за детского психолога и правозащитника. Об этом пишут российские Telegram-каналы.
В центре содержались подростки от 11 до 17 лет. Родители, надеясь помочь детям избавиться от зависимостей, не подозревали о происходящих там жестокостях.
Полиция задержала воспитателя Виталия Балабрикова и 18-летнюю Милану Ш., которая активно участвовала в избиениях. В ближайшие дни суд решит, какую меру пресечения применить к Милане. Мать девушки, Олеся Ефанова, не верит в вину дочери.
Женщина приедет на заседание, чтобы поддержать Милану. Она отмечает положительные изменения в жизни дочери. По ее словам, девушка смогла успешно окончить школу и поступить в университет. Олеся уверена, что девочка пыталась помочь пострадавшему Роману, а не причинить ему вред.
