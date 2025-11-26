Мать задержанной Миланы за истязания в реабцентре не верит в её вину

26 ноября 2025, 15:03

Фото: iStock/sakhorn38

В Дедовске раскрыли подпольный реабилитационный центр, где несовершеннолетние жили в ужасных условиях. Учреждение возглавляла Анна Хоботова, которая выдавала себя за детского психолога и правозащитника. Об этом пишут российские Telegram-каналы.