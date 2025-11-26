Отец девочки из рехаба в Дедовске заявил, что доволен работой учреждения

26 ноября 2025, 19:03

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Отец одной из пациенток рехаба в Дедовске заявил, что его дочь не били и он доволен работой центра.





Напомним, сотрудники подпольного реабилитационного центра в Дедовске создали невыносимые условия пребывания для несовершеннолетних. После очередного акта насилия одного из подростков госпитализировали с тяжёлыми травмами и множественными ушибами.



При этом отец 14-летней пациентки учреждения, которая злоупотребляла лёгкими наркотиками, рассказал, что девочка провела там более полугода, а руководство пообещало вернуть деньги из-за закрытия учреждения. Мужчина утверждает, что его ребёнку там помогли.





«Я не знаю, действительно ли били этого мальчика, пусть следствие разберётся. Мою дочь никто не трогал. Там непростые дети находятся, с зависимостями. Они часто врут, и верить их показаниям нельзя. Вот моя дочь сказала, что к какому-то ребёнку применяли сексуальное насилие. Когда полицейские её спросили, откуда у неё такая информация, она ответила, что ей кто-то сказал», — рассказал отец в разговоре с RT.