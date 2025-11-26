Отец девочки из рехаба в Дедовске заявил, что доволен работой учреждения
Отец одной из пациенток рехаба в Дедовске заявил, что его дочь не били и он доволен работой центра.
Напомним, сотрудники подпольного реабилитационного центра в Дедовске создали невыносимые условия пребывания для несовершеннолетних. После очередного акта насилия одного из подростков госпитализировали с тяжёлыми травмами и множественными ушибами.
При этом отец 14-летней пациентки учреждения, которая злоупотребляла лёгкими наркотиками, рассказал, что девочка провела там более полугода, а руководство пообещало вернуть деньги из-за закрытия учреждения. Мужчина утверждает, что его ребёнку там помогли.
«Я не знаю, действительно ли били этого мальчика, пусть следствие разберётся. Мою дочь никто не трогал. Там непростые дети находятся, с зависимостями. Они часто врут, и верить их показаниям нельзя. Вот моя дочь сказала, что к какому-то ребёнку применяли сексуальное насилие. Когда полицейские её спросили, откуда у неё такая информация, она ответила, что ей кто-то сказал», — рассказал отец в разговоре с RT.
По его словам, условия проживания в центре были нормальными, а сотрудники не похожи на людей, которые бьют детей.
Тем временем мать пострадавшего мальчика заявила «Известиям», что на его теле были замечены следы связывания и пыток, а также множественные раны. Кроме того, по её словам, сын на протяжении двух недель спал на полу без одеяла и подушки.
Подросток попал в реанимацию с почечной недостаточностью. Его подключили к гемодиализу, а прогнозы врачей пока неутешительные.