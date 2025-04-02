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Водонаева и Шишкова: владелица звездного салона красоты отомстила бывшим сотрудникам

Владелица салона красоты обвинила сотрудников в краже материала на 14 млн рублей
Фото: iStock/ismagilov

Фото: iStock/ismagilov

Владелица салона красоты Инна Литвиненко стала мстить своим мастерам Анне Гусевой и Руслану, когда те решили уволиться, сообщает телеграм-канал Baza.
Анна много лет занимается наращиванием волос в Москве и работает со звёздами и блогерами, среди её клиенток — Алёна Водонаева, Алёна Шишкова, Карина Мурашкина. Со Инной она познакомилась в 2021 году. Инна сказала, что хочет открыть салон красоты, и пригласила Анну на работу, так как у неё была большая клиентская база и нужные контакты.

По словам Гусевой, в салоне она занималась наращиванием, работала с блогерами, помогала набирать сотрудников, обучала их, а также познакомила Инну с поставщиками, их трудовые отношения были оформлены по договору оказания услуг. В феврале 2024 года в команду к Анне и Инне пришёл колорист Руслан.
Осенью того же года Анна и Руслан решf.n уйти. По их словам, именно тогда хозяйка салона начала думать, как наказать их за желание уволиться и отнять у неё внушительную базу клиентов.

Так, в феврале 2025 года Инна обвинила Анну и Руслана в том, что они крали материалы и тратили средства компании. Тогда же хозяйка салона угрозами заставила подписать Анну бумагу, что она якобы должна Инне 14 млн рублей. Руслан говорит, что ему угрожали отправкой на СВО, если он не согласится на условия владелицы салона.

При этом, по словам Гусевой, она сама покупала волосы и другие расходники для своей работы. Руслан, будучи партнёром косметической компании, также имел свои собственные материалы, использовал их в салоне, но не ставил на учёт.

После разговора Инна провела прямой эфир в соцсетях, где рассказала, что якобы уже полгода следила за сотрудниками и вместе с полицией фиксировала кражи.
«От моего преследования никто не уйдёт, потому что у меня денег точно больше, чем у них, и я не жадная», — сказала Литвиненко.
На фоне заявлений Инны о дружбе с полицией адвокат Анны и Руслана Евгений Гибадуллин обратился в столичную прокуратуру с просьбой провести проверку.

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Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей в первую неделю апреля
Синоптик Цыганков: в Москву в конце недели придут похолодание и снег
02 апреля 2025, 16:31

Фото: iStock/Oleg Elkov

Первые дни апреля радуют москвичей и жителей области теплом и солнцем, стоит ли ждать заморозков на неделе?
Начальник отдела гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с «Радио 1» заявил, что начало апреля переняло у аномально теплого марта температуры.

«Сейчас мы идем на четыре градуса выше нормы. В ночь на пятницу температура будет 1, 3. В пятницу днем 11, 15. И в субботу начнет подходить атмосферный фронт: с утра пару снежинок, ночью минус, днем 6, 8. А в воскресенье пойдет холодная часть, то есть мокрый снег», — сказал синоптик.

По его словам, в Москве начало апреля — это еще послезимний период, поэтому не стоит торопиться убирать далеко теплые вещи.

Ранее россиян предупредили, что в Москве на протяжении всей наступившей недели ожидается похолодание, во второй ее половине — ночные заморозки с отрицательными температурами.

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#похолодание
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Невестка Вячеслава Зайцева высказала своё мнение о плюс-сайз-моделях
Невестка Вячеслава Зайцева выступила за участие плюс-сайз-моделей в модных показах
02 апреля 2025, 16:30

Фото: iStock/sibway

Невестка модельера Вячеслава Зайцева бывшая манекенщица Екатерина Ромашкина заявила, что поддерживает участие плюс-сайз-моделей в дефиле.
По её мнению, на подиуме эффектнее смотрятся высокие модели со стереотипными параметрами, однако она положительно оценила тот факт, что сейчас фэшн-индустрия стала более лояльной и толерантной.
«То, что стало доступным участие в показах и крутых съёмках моделей разного возраста и разных параметров, — это веяние текущего времени, и я его поддерживаю, как человек открытый чему-то новому», — заявила Ромашкина изданию «Страсти».
Ранее Александр Васильев объяснил, почему не вернется в Россию.

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#мода
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Умерла сценарист «Ранеток» и звезда «Каменской» Наталья Назарова
02 апреля 2025, 16:22

Наталья Назарова (фото: РИА Новости/Нина Зотина)

Российская актриса, сценарист, режиссёр и педагог ГИТИСа Наталья Назарова скончалась в возрасте 55 лет. Об этом сообщил ректор театрального вуза Григорий Заславский, слова которого приводит РБК.
Причиной смерти Назаровой стала онкология. Последние дни она провела в больнице, уточнил ректор в беседе с журналистами.

Наталья Назарова известна благодаря множеству работ в кинематографе и театре. В 1995 году она окончила ГИТИС, куда позже устроилась в качестве педагога. Помимо актёрской деятельности, Назарова известна как сценарист и режиссёр. Среди ей работ – сериал «Каменская-3» и подростковый сериал нулевых «Ранетки».

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#сценарий
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Всероссийская акция «Игрушка ветерану» собрала более тысячи работ
02 апреля 2025, 15:46

Наталья Назарова (фото: РИА Новости/Нина Зотина)

Свыше тысячи мягких игрушек и открыток для фронтовиков прислали участники первой всероссийской акции «Игрушка ветерану», приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, об этом рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова, сообщает пресс-служба ведомства.
«Мы получили более тысячи пушистых мишек, сделанных с любовью и почтением к победителям. Каждый из них будет передан ветеранам, подарит им улыбку и веру в то, что их подвиг бессмертен», — сказала Светлана Радионова.
Акция «Игрушка ветерану» была запущена в рамках международной премии «Экология — дело каждого». Участниками акции стали взрослые и дети, открытки, рисунки и самодельные игрушки приходили со всех концов страны. При этом больше всего подарков прислали из Татарстана и Пензенской области.

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Бизнес-коуч Шабутдинов покаялся пред всеми, кто приобрёл его курсы
Блогер Шабутдинов признал свою вину по уголовному делу о мошенничестве
02 апреля 2025, 15:38

Аяз Шабутдинов (Фото: Телеграм, @AyazShabutdinov)

Блогер и бизнес-тренер Аяз Шабутдинов, которого обвиняют в махинациях, совершённых при продаже образовательных курсов, признал свою вину.
«Я искренне прошу прощения у всех, у кого возникли неоправданные ожидания относительно образовательной ценности наших программ. Я признаю свою вину, раскаиваюсь и готов упорно работать над восстановлением доверия», - цитирует слова Шабутдинова «СтарХит».
Напомним, что блогер был задержан в ноябре 2023 года, тогда было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Как считают следователи, Шабутдинов с партнёрами от имени юридических лиц, в числе которых «Like Центр», создавал у слушателей бизнес-курсов ложное впечатление о том, что благодаря его обучающим программам можно построить успешный бизнес.

В феврале 2024 года в отношении блогера было возбуждено семь новых уголовных дел. Следователь пояснил, что Шабутдинова обвиняют в совершении 50 тяжких корыстных преступлений.

Позднее стало известно, что в отношении Шабутдинова было возбуждено ещё пять уголовных дел.

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