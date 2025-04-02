Водонаева и Шишкова: владелица звездного салона красоты отомстила бывшим сотрудникам

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Владелица салона красоты Инна Литвиненко стала мстить своим мастерам Анне Гусевой и Руслану, когда те решили уволиться, сообщает телеграм-канал Baza.
Анна много лет занимается наращиванием волос в Москве и работает со звёздами и блогерами, среди её клиенток — Алёна Водонаева, Алёна Шишкова, Карина Мурашкина. Со Инной она познакомилась в 2021 году. Инна сказала, что хочет открыть салон красоты, и пригласила Анну на работу, так как у неё была большая клиентская база и нужные контакты.
По словам Гусевой, в салоне она занималась наращиванием, работала с блогерами, помогала набирать сотрудников, обучала их, а также познакомила Инну с поставщиками, их трудовые отношения были оформлены по договору оказания услуг. В феврале 2024 года в команду к Анне и Инне пришёл колорист Руслан.
Осенью того же года Анна и Руслан решf.n уйти. По их словам, именно тогда хозяйка салона начала думать, как наказать их за желание уволиться и отнять у неё внушительную базу клиентов.
Так, в феврале 2025 года Инна обвинила Анну и Руслана в том, что они крали материалы и тратили средства компании. Тогда же хозяйка салона угрозами заставила подписать Анну бумагу, что она якобы должна Инне 14 млн рублей. Руслан говорит, что ему угрожали отправкой на СВО, если он не согласится на условия владелицы салона.
При этом, по словам Гусевой, она сама покупала волосы и другие расходники для своей работы. Руслан, будучи партнёром косметической компании, также имел свои собственные материалы, использовал их в салоне, но не ставил на учёт.
После разговора Инна провела прямой эфир в соцсетях, где рассказала, что якобы уже полгода следила за сотрудниками и вместе с полицией фиксировала кражи.
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По словам Гусевой, в салоне она занималась наращиванием, работала с блогерами, помогала набирать сотрудников, обучала их, а также познакомила Инну с поставщиками, их трудовые отношения были оформлены по договору оказания услуг. В феврале 2024 года в команду к Анне и Инне пришёл колорист Руслан.
Осенью того же года Анна и Руслан решf.n уйти. По их словам, именно тогда хозяйка салона начала думать, как наказать их за желание уволиться и отнять у неё внушительную базу клиентов.
Так, в феврале 2025 года Инна обвинила Анну и Руслана в том, что они крали материалы и тратили средства компании. Тогда же хозяйка салона угрозами заставила подписать Анну бумагу, что она якобы должна Инне 14 млн рублей. Руслан говорит, что ему угрожали отправкой на СВО, если он не согласится на условия владелицы салона.
При этом, по словам Гусевой, она сама покупала волосы и другие расходники для своей работы. Руслан, будучи партнёром косметической компании, также имел свои собственные материалы, использовал их в салоне, но не ставил на учёт.
После разговора Инна провела прямой эфир в соцсетях, где рассказала, что якобы уже полгода следила за сотрудниками и вместе с полицией фиксировала кражи.
«От моего преследования никто не уйдёт, потому что у меня денег точно больше, чем у них, и я не жадная», — сказала Литвиненко.На фоне заявлений Инны о дружбе с полицией адвокат Анны и Руслана Евгений Гибадуллин обратился в столичную прокуратуру с просьбой провести проверку.
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Анастасия Чубина