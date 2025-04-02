Звезда «Дома-2» Марина Африкантова показала, как выглядела до скандального реалити-шоу – фото

Марина Африкантова (фото: Instagram* @marina_afrika)
Сегодня большинство звёзд скандального реалити-шоу «Дом-2» выглядят совсем не так, как раньше, при этом совершенно не скрывая пристрастия к пластическим операциям. Марина Африкантова тоже не против манипуляций со внешностью, однако она не сильно изменилась за это время.
Накануне девушка показала, как выглядела до участия в телешоу. Оказывается, в 2014 году (тогда же она пришла и на «Дом-2») Африкантова участвовала в конкурсе красоты в Нью-Йорке и победила, получив в подарок поездку на круизном лайнере до Багамских островов. Судя по архивным кадрам, изменилась телезвезда не сильно – лишь немного увеличила губы и чуть сменила оттенок цвета волос.
Марина Африкантова (фото: Instagram* @marina_afrika)
Марина Африкантова (фото: Instagram* @marina_afrika)
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Марина Африкантова (фото: Instagram* @marina_afrika)
Марина Африкантова (фото: Instagram* @marina_afrika)
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова