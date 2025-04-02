Звезда «Дома-2» Марина Африкантова показала, как выглядела до скандального реалити-шоу – фото

Сегодня большинство звёзд скандального реалити-шоу «Дом-2» выглядят совсем не так, как раньше, при этом совершенно не скрывая пристрастия к пластическим операциям. Марина Африкантова тоже не против манипуляций со внешностью, однако она не сильно изменилась за это время.