«Мир должен это видеть»: Оксана Самойлова показала ванную старшей дочери

Стас Михайлов — один из самых популярных артистов российской эстрады. Его хиты знают наизусть, а образ брутального мужчины из народа долгое время оставался неизменным. Однако несколько лет назад певец заметно помолодел, сбросил лишний вес и стал выглядеть иначе.