«Мир должен это видеть»: Оксана Самойлова показала ванную старшей дочери

Оксана Самойлова (Фото: Телеграм, @sammyfam)
Блогер и предпринимательница Оксана Самойлова показала ванную 13-летней дочери Ариелы в соцсетях.
Самойлова сняла видео, на котором видны «кровавые» бордовые коврики, светильник в виде знака биологической опасности над унитазом в наклейках. Также она запечатлела стену, увешанную плакатами со знаменитостями, среди которых актриса Мэрилин Монро, певицы Лана Дель Рей и Сабрина Карпентер и постер с главной героиней фильма «Анора».
Оксана Самойлова (Фото: Instagram*, @samoylovaoxana)
Кроме того, помещение было уставлено многочисленными горшками с растениями.
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*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
Оксана Самойлова (Фото: Instagram*, @samoylovaoxana)
Кроме того, помещение было уставлено многочисленными горшками с растениями.
«Мир должен это видеть (о ванной Ариэлы — прим. ред.) <…> Честно говоря, я боюсь вам показывать её комнату. Кажется, ваша психика может не выдержать такого. Ванной достаточно», — сказала Оксана.Ранее Самойлова заявила в соцсетях, что нашла Джигана (Денис Устименко) на помойке. История началась после того, как дочь знаменитости Лея рассказала своему брату Давиду, что мама нашла его на помойке.
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*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
Анастасия Чубина