«Разгоряченная вульва и известные кавказцы»: к кому ушла Бакальчук от мужа и почему ее хочет вернуть Кадыров

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
Самая богатая женщина России – основательница Wildberries Татьяна Бакальчук и ее супруг Владислав оказались в центре скандала. Семейная пара решила расторгнуть брак и объединить маркетплейс с крупнейшим в России оператором наружной рекламы ГК Russ. Однако оказалось, что не все решения пара приняла совместно. Инициатором изменения структуры компании выступила Татьяна. В результате ее супруг был вынужден обратиться к главе Чечни Рамзану Кадырову. О том, что стало причиной таких перемен в бизнесе и личной жизни крупнейших российских предпринимателей расскажет редакция «Радио 1».
Развод Бакальчук и помощь Кадырова
Глава Чечни назвал ситуацию с Wildberries «рейдерским захватом». По его мнению, фирма Russ Outdoor, главами которой являются предприниматели Левон и Роберт Мирзояны, пытается завладеть активами Wildberries, используя юридические махинации. Также, по мнению Кадырова, к захвату имеют отношение еще «нескольких известных кавказцев».
Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков
Бакальчук исключила рейдерский захват
Бакальчук вскоре после заявлений супруга опубликовала видео, в котором сообщила, что никем не похищена, а находится в офисе и продолжает нормальную работу. Она заявила, что ее дети в безопасности, и опровергла факт «захвата» компании «рейдерами». Она призвала супруга не решать личные дела в публичном поле и сообщила о начале бракоразводного процесса.
Супруг Бакальчук о разводе
По словам Владислава Бакальчук, Татьяна покинула семью в начале апреля, приводит его слова РБК. Он уверяет, что видел, как она общается с Мирзоянами, но якобы не понимал, почему. По словам Бакальчук, новость об объединении компаний поставила его «перед фактом». Супруга предложила ему в рамках совместной компании долю 10%.
Психолог Степанова о разводе Бакальчук
Скандально известная психолог Вероника Степанова не смогла пройти мимо очередного громкого развода. Она в своем телеграм-канале дала свою оценку произошедшему:
«Долларовую миллиардершу погубила разгоряченная вульва. Судя по составу участников конфликта, и их влиятельности, вскоре Таня вернется в свою изначальную профессию — учитель английского языка», — написала психолог.
«Это не рейдерский захват. Это развод»: Бакальчук объяснила, что происходит с Wildberries
Фото: РИА Новости/Ирина Алтухова
Почему Бакальчук подала на развод
В СМИ распространяется информация о том, что Татьяна в настоящее время влюблена, что и стало причиной ее кардинального решения о разводе. При этом неизвестно, может ли ее избранником быть один из бенефициаров владеющего Russ ООО «Стинн» Леван Мирзоян.
«Я считаю, это решение Левана Мирзояна, который подчинил Татьяну и манипулирует ей. Цель — это заработать деньги, заработок», — прокомментировал ситуацию супруг Бакакльчук.
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