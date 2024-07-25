«Разгоряченная вульва и известные кавказцы»: к кому ушла Бакальчук от мужа и почему ее хочет вернуть Кадыров

Самая богатая женщина России – основательница Wildberries Татьяна Бакальчук и ее супруг Владислав оказались в центре скандала. Семейная пара решила расторгнуть брак и объединить маркетплейс с крупнейшим в России оператором наружной рекламы ГК Russ. Однако оказалось, что не все решения пара приняла совместно. Инициатором изменения структуры компании выступила Татьяна. В результате ее супруг был вынужден обратиться к главе Чечни Рамзану Кадырову. О том, что стало причиной таких перемен в бизнесе и личной жизни крупнейших российских предпринимателей расскажет редакция «Радио 1».