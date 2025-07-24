Достижения.рф

Российскую чиновницу наказали за фото с медосмотра пастухов

В Тыве чиновницу оштрафовали за фото с тюремными тату у пастуха на медосмотре
Фото: медиасток.рф

В республике Тыва пресс-секретаря администрации одного из районов наказали из-за поста с фотографиями с врачебного осмотра местных пастухов. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».



Отмечается, что речь идёт о снимке с лежащим на кушетке мужчиной, на груди которого набиты тюремные татуировки в виде восьмиконечных звёзд движения «АУЕ» («Арестантское уголовное единство»)*. Из-за этого снимка чиновницу обвинили в демонстрации экстремистской символики.

В ходе судебного заседания россиянка пояснила, что фотографии ей прислали коллеги, после чего она опубликовала пост, посвящённый работе местных врачей. Однако вскоре ей позвонило внимательное начальство с просьбой удалить фотографию со звездой.

Чиновница добавила, что не знала о запрете этого символа в России. Она полностью признала свою вину и раскаялась.

В результате женщину оштрафовали на одну тысячу рублей.

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*запрещённое в России экстремистское движение
**организация признана нежелательной в РФ
Анастасия Чинкова

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