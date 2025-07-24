Российскую чиновницу наказали за фото с медосмотра пастухов

24 июля 2025, 14:47

В Тыве чиновницу оштрафовали за фото с тюремными тату у пастуха на медосмотре

Фото: медиасток.рф

В республике Тыва пресс-секретаря администрации одного из районов наказали из-за поста с фотографиями с врачебного осмотра местных пастухов. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».