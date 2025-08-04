Россиянин оказался на скамье подсудимых после просмотра видео в Telegram

04 августа 2025, 21:41

В Петербурге суд приговорил мужчину к трем годам колонии за экстремизм

Фото: istockphoto/Pattanaphong Khuankaew

Три года колонии общего режима за призывы к экстремизму получил житель Санкт-Петербурга. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на объединенную судебную пресс-службу Северной столицы.