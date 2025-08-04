Россиянин оказался на скамье подсудимых после просмотра видео в Telegram
Три года колонии общего режима за призывы к экстремизму получил житель Санкт-Петербурга. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на объединенную судебную пресс-службу Северной столицы.
По версии следователей, осенью 2022 года подсудимый посмотрел видеоролики, а после просмотра решил призывать к сопротивлению против полицейских и насилию над немусульманами.
Сначала он писал комментарии: «Почему их не бьете», «У него есть возможности...». Таким образом он призывал сопротивляться силовикам. Кроме того, фигурант добавил ролик в открытом сообществе, подписав его словами: «Когда мы начнем резать…».
Перед этим сообщалось о разбойном нападении в Кузбассе, в результате которого мужчину нашли на крыльце его дома.
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