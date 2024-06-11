Владельцам квадроциклов напомнили о правилах эксплуатации спецтехники

Фото: пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области
Минэкологии напоминает квадроциклистам о необходимости соблюдения правил эксплуатации спецтехники. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
С наступлением сезона в регионе участились случаями нарушений при эксплуатации спецтехники.
Кроме этого, в 2023 году был подписан закон, обязывающий регистрировать спецтехнику.
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«Многие жители сейчас имеют на своих загородных участках квадроциклы и снегоходы. В весенне-летний период специалисты гостехнадзора ни раз выявляли нарушителей, катающихся без номерных знаков, пройденного ТО и прав. Во-первых, такие технические средства, как снегоходы и квадроциклы должны быть зарегистрированы, во-вторых пройти технический осмотр, а водитель иметь соответствующий документ на право управления самоходным средством», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
Кроме этого, в 2023 году был подписан закон, обязывающий регистрировать спецтехнику.
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Мира Полтева