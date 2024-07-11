Владельцев небольших акаунтов пожелали обязать сообщать в РКН

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Владельцев аккаунтов в социальных сетях с более чем одной тысячи ежедневных человек могут заставить передавать информацию о себе в Роскомнадзор (РКН), передает информационное агентство ТАСС.
Согласно агентству, по закону информация, распространяемая без СМИ, должна содержать достоверные сведения о ее владельце. Это требование распространяется и на личные страницы пользователей социальных сетей, но в большинстве случаев оно не выполняется. Однако появилась возможность сделать это требование более конкретным.
Ранее, в результате крупного инцидента в 2024 году, выяснилось, что в сеть утекло 500 миллионов записей о россиянах; за весь 2023 год Роскомнадзор зафиксировал 168 утечек персональных данных на 300 миллионов записей.
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Александр Климов