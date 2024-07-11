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Главная / Новости / Общество/ Владельцев небольших акаунтов пожелали обязать сообщать в РКН

Владельцев небольших акаунтов пожелали обязать сообщать в РКН

Владельцев акаунтов с аудиторией более тысячи человек обяжут сообщать в РКН
11 июля 2024, 04:18
Фото: iStock/kynny

Фото: iStock/kynny

Владельцев аккаунтов в социальных сетях с более чем одной тысячи ежедневных человек могут заставить передавать информацию о себе в Роскомнадзор (РКН), передает информационное агентство ТАСС.


Согласно агентству, по закону информация, распространяемая без СМИ, должна содержать достоверные сведения о ее владельце. Это требование распространяется и на личные страницы пользователей социальных сетей, но в большинстве случаев оно не выполняется. Однако появилась возможность сделать это требование более конкретным.

Ранее, в результате крупного инцидента в 2024 году, выяснилось, что в сеть утекло 500 миллионов записей о россиянах; за весь 2023 год Роскомнадзор зафиксировал 168 утечек персональных данных на 300 миллионов записей.

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#роскомнадзор
#регистрация
#информация
#закон
#россия
В Латвии женщину приговорили за флаг с надписью «Путин мой друг»
11 июля 2024, 03:39

Фото: istockphoto/Zolnierek

В Латвии Рижский городской суд приговорил женщину к трем годам лишения свободы за демонстрацию российской символики, передает латвийское информационное агентство Jauns.
Согласно обвинению, активистка Елена Крейле открыто заявляла о своей поддержке России с 7 марта по 15 июня 2023 года. Она вывесила в окнах своего дома сделанные вручную российские флаги, на одном из которых было написано «Путин мой друг».

Кроме того, женщина приклеила ленту в цветовой гамме трехцветного российского флага, красный плакат с гербом России и надписью «МВД России», а также фотографии четырех женщин, одна из которых была одета в красное платье и символикой СССР – серпом и молотом – на фоне российского флага. Обвинение потребовало для Клейре три с половиной года лишения свободы.

Клейре отвергла обвинения. Однако осенью прошлого года по другому уголовному делу суд приговорил ее к одному году условного лишения свободы за то же деяние. Этот приговор был обжалован и будет рассмотрен в сентябре этого года.

В начале июня в Латвии было возбуждено третье уголовное дело против Елены Крейле. По словам ее мужа Андрея Красноперова, это произошло из-за того, что Елена выставила кирпич в свое окно. По его словам, на кирпиче с одной стороны были изображены цвета российского трехцветного флага, а с другой – латвийского.

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#флаг
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#латвия
#суд
#обвинение
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В возрасте 96 лет умер золотопромышленник и лучший друг Высоцкого Вадим Туманов
11 июля 2024, 00:33

Фото: istockphoto/dragana991

В возрасте 96 лет умер лучший друг советского барда Владимира Высоцкого и известный золотопромышленник Вадим Туманов. Об этом в своем тг-канале сообщил журналист и исследователь жизни Высоцкого Антон Орехъ.
«Туманов был другом Владимира Высоцкого — одним из главных людей в жизни Владимира Семеновича, в огромной степени определившим его мировоззрение», — пояснил Орехъ.
Журналист добавил, что артель Туманова «добыла золота больше, чем любое другое предприятие Советского Союза».

Золотопромышленник Вадим Туманов родился 1 сентября 1927 года в городе Белая Церковь на Украине. В 20-летнем возрасте его задержали по подозрению в «шпионаже, терроре и антисоветской агитации». После суда в 1948 году отправили в лагеря на Колыму, где он провел 8 лет и 8 раз пытался оттуда сбежать. Уже после смерти Сталина в 1956 году его освободили и признали невиновным, после чего он начал организовывать золотодобывающие артели.

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Крапивное заговенье 11 июля: Что нужно делать, чтобы продлить молодость
В России народный праздник Крапивное заговенье отмечается 11 июля
11 июля 2024, 00:00

Фото: istockphoto / alicjane

11 июля отмечается народный праздник — Крапивное заговенье, накануне Петрова дня. Крестьяне в этот день собирали крапиву. Из её волокон ткали мешки, верёвки и одежду. Волокна крапивы не уступают льну и хлопку по качеству.
«Крапивным» его назвали за то, что согласно народному поверью, после 11 июля крапива теряет целебные свойства, которыми напитывается с момента прорастания.

История праздника


Этот праздник уходит своими корнями в языческое прошлое восточных славян. В те времена наши предки наделяли мистическими свойствами различные природные объекты, такие как деревья, камни, вода и растения.
Крапива часто упоминается в старинных преданиях как лекарственное и магическое растение. Верили, что она может избавить от голода, подарить красоту и отпугнуть нечистую силу.

Обычно крапиву начинали собирать в конце мая — начале июня, когда она была молодой и богатой полезными веществами. Крапивное заговенье служило знаком, что после этого дня уже не стоит собирать растение, так как оно теряет свои целебные свойства и становится колючим.

С принятием христианства праздник стали отмечать в канун дня памяти святых апостолов Петра и Павла, который завершает Петров пост. Поэтому в некоторых регионах этот праздник известен как Канун Петрова дня, Конец Петрова поста или Крапивные заговины.

Традиции на Крапивное заговенье

В праздник Крапивного заговенья крестьяне вставали с рассветом и отправлялись в лес за крапивой. В этот день они рвали её голыми руками, не боясь обжечься. В народе верили, что это очень полезно и помогает избавиться от болей в суставах.

Собранную крапиву использовали по-разному. Из неё вязали веники и мели ими пол, чтобы очистить жилище от всего дурного. Эти веники вешали в сараях с зерном, в хлеву и других постройках, чтобы защитить урожай и домашний скот. Крапивными вениками парились в бане или просто хлестали ими друг друга, чтобы защититься от дурного глаза. Вечером из высушенной крапивы жгли костры, пели песни и водили хороводы.

В этот день готовили похлёбки и салаты из крапивы. Чаще всего варили борщи или щи. Говорили: «Жгуча крапива родится, да во щах уварится».

Фото: istockphoto / Nikolay_Donetsk

Также хозяйки делали заготовки на зиму: сушили крапиву, солили её, как капусту, и пряли из неё волокно. Из крапивной ткани затем шили мешки, кули и даже одежду.

Девушки и женщины использовали крапиву в косметических целях. Отварами из неё умывались и мыли волосы. Эти средства стимулировали рост волос и помогали при проблемной коже, делая её чистой и свежей. Крапива была в большом почёте у деревенских травниц. В народной медицине её применяли при заболеваниях почек, анемии, полиартрите, обильных кровотечениях и для лечения подагры.

Что можно делать 11 июля


Из листьев крапивы делают настои и отвары для восстановления сил и остановки кровотечений. Девушки верили, что крапивный отвар укрепляет волосы и предотвращает их выпадение.

В этот день варят щи с крапивой, а после 11 июля перестают добавлять её в свежем виде в супы и другие блюда, так как она теряет свой вкус. Вместо этого используют сушёную или консервированную крапиву.

В старину в преддверии Петрова дня ткали холсты из крапивы, которые помогали при болях в пояснице. Крапиву для этих холстов желательно было рвать голыми руками, так как считалось, что это помогает от болей в суставах. Также из листьев молодой крапивы получали волокно, которое конкурировало с льном и хлопком. Из него шили паруса, мешки, кули и даже одежду.

Фото: istockphoto / Ganna Zelinska

Также в этот день заготавливали веники из крапивы, развешивали их на чердаке или в доме. Верили, что это защищает от всего дурного.

На Крапивное заговенье устраивали народные гулянья, жгли костры. А если картофель был посажен рано, то уже можно было пробовать подкапывать молодой картофель.

Согласно преданию, отвары из крапивы, приготовленные на Крапивное заговенье, помогали победить болезни, вернуть молодость и даже продлить жизнь.

На Руси крапиве приписывали магические свойства. Её считали оберегом от сглаза, а веник из крапивы использовали для уборки дома, чтобы вымести все дурное.

В канун Петрова дня молодежь веселилась почти до самого утра, искала цветущее растение «Петров крест». Если его вырвать с корнем, то удача обеспечена. Считалось, что это растение может избавить от любой напасти и указать путь к кладу.

Снам, которые снились в ночь на 11 июля, придавали особое значение. Предполагалось, что они сбываются, поэтому к ним относились с осторожностью.


Что нельзя делать в Крапивное заговенье


В этот день не стоит спать днём, иначе к вечеру может разболеться голова.

Также не рекомендуется играть свадьбу 11 июля — в день иконы Божьей Матери Троеручицы. По народному поверью, брак, заключённый в этот день, может привести к разладу в семье.

В этот день старались не ссориться с близкими, особенно с супругами. Считалось, что если повздорить в Крапивное заговенье, то разногласия в семье будут сохраняться ещё долго. Также не следовало рано ложиться спать и оставаться в одиночестве.

11 июля не рекомендуется стричься. Согласно поверью, стрижка может укоротить не только волосы, но и годы жизни. Особенно это касается детей.

Фото: istockphoto / Maria Symchych-Navrotska

В канун Петрова дня в деревнях проходили весёлые гуляния, которые могли продолжаться почти до самого утра. А тот, кто в этот праздник проводил время дома, рисковал быть одиноким весь год.

Кроме того, в этот праздник не следует проводить финансовые операции, брать и отдавать деньги в долг. Считалось, что нарушение этого правила может привести к потере всего нажитого.

В этот день не стоит смотреть на радугу, чтобы не навлечь беду на свою семью.

Также не следует ругать или обижать детей. Иначе они станут пугливыми и капризными.

Приметы


Если в этот праздничный день не слышно кукушки, значит, зима наступит скоро и будет снежной. По поверьям, сорока, подлетающая близко к дому, предвещает дождь. А когда воробьи дерутся, стоит ожидать засухи.

Если же в колодце поднялась вода, это говорит о скором наступлении ненастной погоды.

Чтобы хорошо спать, часто клали под подушку веточку крапивы. Верили, что она обеспечит крепкий и спокойный сон.

Фото: istockphoto / ilona titova

Если ветра нет, а лес шумит, то скоро начнётся дождь. А если клён «плачет», то дождь начнётся через 3-4 дня.

Если начался листопад, то к сентябрю все деревья будут уже без листьев.

Поднявшаяся вода в реках говорит о том, что погода испортится. А если при хорошей погоде появилась радуга, то стоит ожидать беды.

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Сестру реставратора осудили за хищения во время реконструкции башен Кремля
Сестру реставратора приговорили на 4,5 года за хищения при реконструкции Кремля
10 июля 2024, 23:27

Фото: iStock/Zolnierek

Тверской районный суд назначил сестре генерального директора компании «Петербургский Ренессанс» Оксане Орынчук 4,5 года лишения свободы за хищение 70 миллионов рублей во время реконструкции башен Кремля, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
Отмечается, что сестра реставратора была признана виновной по статье «Мошенничестве, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Она будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Ранее Тверской суд Москвы приговорил бывшего директора строительной компании «Петербургский Ренессанс» Ивана Орынчука к четыре годам колонии общего режима по аналогичному делу.

По данным следствия, подсудимый как руководитель строительной компании, заключившей контракт на реставрацию девяти башен, Троицкого моста и объектов Александровского сада Московского Кремля. Ему был выплачен аванс в размере более 89 миллионов рублей, однако часть работ не была выполнена в оговоренный срок, а другая часть так и не была начата. Вскоре после этого было возбуждено уголовное дело в отношении его сестры Оксаны, бывшего руководителя фирмы и генерального директора «Петербургского Ренессанса».

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#реставрация
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Пленум Московской областной организации ветеранов состоялся в Подмосковье
10 июля 2024, 21:28

Фото: Пресс-служба администрации Московской области

Пленум Московского областного Совета ветеранов (пенсионеров) труда, войны, Вооруженных Сил и органов правопорядка состоялся в Красногорске на территории Российского государственного архива кинофотодокументов. Об этом сообщили в администрации Московской области.
Мероприятие возглавил председатель организации ветеранов Виктор Пикуль при участии министра информации и молодежной политики региона Екатерины Швелидзе, руководителя городского округа Красногорск Дмитрия Волкова и директора Госархива кинофотодокументов Николая Пестова.

На пленуме обсуждалось сотрудничество и укрепление дружеских взаимоотношений России и Белоруссии, а также вопросы совместной работы с целью сохранить историческую память.

Участники возложили цветы к памятнику Фронтовому кинооператору, а затем открылась выставка исторических фотоснимков «Операция «Багратион»: к 80-летию народного подвига».

Поговорили и о том, какие задачи стоят перед ветеранскими организациями по поддержке участников спецоперации.

По словам министра Екатерины Швелидзе, Московская областная ветеранская организация лидирует в российском движении ветеранов. Всего она насчитывает полтора миллиона участников, включая 136 тысяч ветеранов боевых действий и военной службы с учетом бойцов СВО.

«Проводится очень большая и важная работа по поддержке военнослужащих, которые сейчас отдают свой долг в зоне проведения специальной военной операции, которые проходят лечение в госпиталях. Мы стараемся всячески поддерживать проекты организации — ветераны регулярно становятся лауреатами Ежегодной премии Губернатора Московской области за социально-значимые инициативы», — сказала Швелидзе, добавив, что объединение участвует в конкурсе грантов, проводимом Министерством информации и молодежной политики МО вместе с Фондом грантов президента РФ.

Руководитель городского округа Красногорск Дмитрий Волков подчеркнул, что сегодняшнее поколение снова сражается, отстаивая правду и справедливость, равняясь на предков и ориентиры преданности родине.

«И наши побратимские отношения с белорусскими Кореличами – еще один пример прочного союза с братским народом, с которым связаны одной на всех Великой Победой», — подчеркнул Волков.

Он отметил, продолжатели документалистики, как профессии не дают исказить правду, отвечая на ложь фактами, а ветераны, являя собой самое патриотичное сообщество, объединяют поколения вокруг истории страны, которая полна героизма.

В региональной акции «Доброе дело», организованной школьниками Подмосковья, которую поддержал губернатор Андрей Воробьев в апреле 2022 года, активно участвуют все 57 местных ветеранских организаций на подмосковной территории.

Члены сообщества ветеранов регулярно передают военным груз, который полезен на передовой, а также многое делают собственноручно: маскировочные сети, тактические медицинские носилки, эвакуационные стропы, пятиточечники, окопные свечи, теплую шерстяную одежду, носки, перчатки.

Помимо этого, с начала осени 2022 года организация курирует первоклассников Кузнецово-Михайловской и Староласпинской среднеобразовательных школ в Тельмановском районе Донецкой народной республики.

Персонально министр Екатерина Швелидзе выразила благодарность членам сообщества за работу, проводимую с молодежью и детьми. К ней относятся патриотические акции, разговоры и напутствия в рамках встреч с молодыми ребятами, а также масштабные мероприятия.

Участница Великой Отечественной войны, бывший несовершеннолетний узник лагерей фашистов, вывезенная из Белоруссии Мария Ивановна Кудрявцева вручила участникам регионального отделения «Движения Первых» «Наказ ветеранов Московской области молодежи в ходе подготовки к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

На встрече показали документальный фильм «Освобождение Советской Белоруссии» 1944 года, а в конце мероприятия активистам вручили юбилейную медаль «80 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков» за активное участие в патриотическом воспитании молодого поколения и укреплении связей между организациями ветеранов РФ и Белоруссии.

«Уверен, что 80-летняя годовщина освобождения Беларуси станет праздником торжества мира и согласия и вновь напомнит о катастрофических последствиях, к которым может привести культивирование и потворствование нацистской и другой человеконенавистнической идеологии», — сказал руководитель Московской областной ветеранской организации Виктор Пикуль.

Ранее сообщалось о проведении Дня памяти и скорби в городах Подмосковья.

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#новости подмосковья
#ветераны
#красногорск
#сво
#россия
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В подмосковных лагерях уже отдохнули 60 тысяч детей
10 июля 2024, 18:52

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области в 2024 году открыли 105 загородных лагерей, где за лето отдохнут 100 тыс. ребят. Об этом стало известно на выездном заседании комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению. Участники обсудили ход летней детской оздоровительной кампании.
Один из лагерей, в котором сейчас отдыхают юные жители Подмосковья, – детская здравница имени Гагарина в Ступине. Участники заседания посмотрели, как организовано пребывание ребят. Они поделились с гостями своими впечатлениями.
«Пообщались с ребятишками, отдыхающими в лагере. Асе довольны тем, как проходит их лето на подмосковной земле. Ребятам всё так нравится, что многие хотят вернуться снова», – рассказал председатель комитета Андрей Голубев.
Замминистра социального развития региона Вера Марченко подчеркнула, что Московская область лидирует по количеству загородных лагерей для детей.
«На сегодняшний день там уже отдохнули 60 тысяч детей, но охват будет больше», – отметила замминистра.
Как напомнили в Мособлдуме, родители могут выбрать лагерь и почитать о нём отзывы на портале.

Отдельно участники заседания обсудили вопрос льготных путёвок. В этом году по таким путёвкам отдохнут 27 тыс. детей. Дети-инвалиды, сироты, дети из малообеспеченных семей могут отдохнуть по бесплатной путёвке.

А для ребят из многодетных семей предусмотрена компенсация путёвки от 9 до 28 тыс. рублей. Оформить путёвку можно на региональном портале госуслуг.

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#подмосковье
#московская область
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В аэропорту Шереметьево уточнили правила перевозки домашних животных
10 июля 2024, 18:39

Фото: iStock / damedeeso

Чтобы полёт с домашним животным был максимально удобным, пассажиры должны придерживаться нескольких полезных рекомендаций. Правила комфортной поездки с питомцем изложил в специальной памятке Международный аэропорт Шереметьево, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Прежде всего, необходимо уточнить правила провоза животных у авиакомпании. Затем получите предварительное согласие перевозчика. Приучите питомца к переноске заранее, заранее проконсультируйтесь об этом с ветеринаром», – говорится в сообщении.
В аэропорт лучше приехать за 3-4 часа до посадки. Питомца нужно разместить в комфортной переноске, посетить службу ветеринарного контроля в аэрогавани до регистрации. Также нужно предоставить ветеринарный паспорт животного со всеми необходимыми прививками.

За два часа до вылета следует покормить домашнего любимца лёгкой пищей и запастись водой.

Кроме того, необходимо помнить, что размещение животных в салоне определяется правилами авиакомпаний. Нельзя вынимать питомца из контейнера на протяжении всего полёта. И лучше не пытаться успокоить животное во время поездки с помощью лекарств.

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#минтранс мо
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Инженер Дудоров раскрыл, как России попасть в топ-25 по числу роботов
Инженер Дудоров заявил о необходимости поддержки пользователей техники
10 июля 2024, 18:37

Фото: iStock/PhonlamaiPhoto

Кандидат технических наук, исполнительный директор «НПО «Андроидная техника», председатель правления Консорциума робототехники и систем интеллектуального управления Евгений Дудоров заявил, что для попадания России в топ-25 стран по числу роботов необходимы меры поддержки не только для производителей, но и для их потребителей.
«Меры поддержки будут касаться как производителей роботов, производителей компонентной базы, интеграторов, так и потребителей. Очень важно, чтобы это касалось потребителей, потому что от потребителя зависит рынок. Задача не в том, чтобы полностью переложить ответственность на государство, а в том, чтобы стимулировать заказчика к тому, чтобы он приобретал, вкладывал инвестиции в развитие производства», — отметил в беседе с NEWS.ru Дудоров.

Ранее сообщалось, что вРоссии создали первый в мире наземный робот-камикадзе «Депеша», который управляется через джойстик и FPV-шлем. Уточнялось, что робот предназначен для поражения живой силы и техники противника, а также укреплений типа «зубы дракона».

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#технологии
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В Московской области с начала года выдали 17 тыс. кредитов по семейной ипотеке
10 июля 2024, 18:27

Фото: пресс-служба Мособлдумы

В Подмосковье в этом году выдали более 17 тыс. льготных кредитов по семейной ипотеке. Такие данные привёл председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Ранее Минфин России объявил, что по поручению президента семейная ипотека в стране продлена до 2030 года.
«Это крайне важное решение для поддержки наших семей. Именно помощь в решении жилищного вопроса – одна из ключевых. В Московской области эта мера поддержки очень востребована. Регион занимает второе место по количеству выданных кредитов. В 2024 году уже предоставлено свыше 17 тыс. льготных кредитов на сумму свыше 127 млрд рублей», – пояснил Брынцалов.
Он напомнил, что кроме федеральных мер поддержки, в Московской области для семей действует ряд региональных.
«Например, наши многодетные семьи могут получить бесплатный земельный участок. А недавно мы приняли закон, которым увеличили до 400 тыс. рублей размер выплаты, которую такие семьи могут получить вместо участка», – добавил парламентарий.
Условия продления государственной программы семейной ипотеки, которые определило правительство, можно найти по ссылке.

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#московская область
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