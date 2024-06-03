РКН фиксирует частичную недоступность некоторых государственных сайтов

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Некоторые российские государственные сайты в понедельник, 3 июня, оказались частично недоступны. Об этом сообщил Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования, подведомственный Роскомнадзору, на своём портале.
По данным Центра, проблемы с доступом к государственным сайтам были зафиксированы в 11:50. Предварительно установлено, что причиной является сбой на магистральной сети связи. В Центре добавили, что проводится анализ ситуации.
Ранее сообщалось, что сервис доставки СДЭК, столкнувшийся с масштабным техническим сбоем, восстановил возможность отправки посылок с 1 июня во всех пунктах выдачи заказов. В компании отметили, что оперативный центр продолжает контролировать процесс восстановления и устраняет все возникающие ошибки.
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