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РКН фиксирует частичную недоступность некоторых государственных сайтов

РКН: некоторые государственные сайты частично недоступны из-за сбоя
03 июня 2024, 14:00
Фото: iStock/kynny

Фото: iStock/kynny

Некоторые российские государственные сайты в понедельник, 3 июня, оказались частично недоступны. Об этом сообщил Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования, подведомственный Роскомнадзору, на своём портале.


По данным Центра, проблемы с доступом к государственным сайтам были зафиксированы в 11:50. Предварительно установлено, что причиной является сбой на магистральной сети связи. В Центре добавили, что проводится анализ ситуации.

Ранее сообщалось, что сервис доставки СДЭК, столкнувшийся с масштабным техническим сбоем, восстановил возможность отправки посылок с 1 июня во всех пунктах выдачи заказов. В компании отметили, что оперативный центр продолжает контролировать процесс восстановления и устраняет все возникающие ошибки.

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В аэропорту Казани в целях безопасности введены временные ограничения
03 июня 2024, 13:06

Фото: istockphoto:

С 11:29 по московскому времени Международный аэропорт Казань временно не принимает и не выпускает самолёты. Ограничения введены в целях обеспечения безопасности.
Как сообщает пресс-служба Росавиации, самолёты, следовавшие в столицу Татарстана, перенаправляются в другие регионы. Уточняется, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и сотрудники наземных служб аэропортов предпринимают все меры для обеспечения безопасности полётов и пассажиров. Именно это называется главным приоритетом.

Обычно такие меры бывают вызваны появлением неприятельского беспилотника. В данном случае не уточняется, стал ли дрон причиной введения ограничений на работу казанского аэропорта. Предварительно объявлено, что воздушная гавань будет закрыта до 15:30 по московскому времени.

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#казань
#аэропорт
#ограничения
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В Севастополе задержали группу украинских диверсантов
03 июня 2024, 12:57

Фото: iStock/irene_rebrova

В Севастополе раскрыли агентурную группу украинских спецслужб, которая готовилась к диверсиям и терактам против Черноморского флота России и объектов военной, транспортной и энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщила Федеральная служба безопасности (ФСБ), передает РИА Новости.

«В Севастополе была обнаружена агентурная группа украинских спецслужб, предназначенная для проведения диверсий и террористических актов против военнослужащих Черноморского флота России, а также объектов военной, транспортной и энергетической инфраструктуры региона», — говорится в заявлении ФСБ.
Силовики задержали пять агентов, завербованных Службой безопасности Украины (СБУ) и Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины на территории Запорожской области.

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#фсб
#новости
#минобороны
#рф
#сбу
#служба
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В подмосковном лесу спасли женщину со сломанной ногой
03 июня 2024, 12:41

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Женщине, получившей травму ноги в лесу в Дмитровском округе, помогли спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Вечером в службу экстренных вызовов «Система-112» позвонил мужчина. Он рассказал, что его жена 1972 года рождения повредила ногу в лесу и не может двигаться самостоятельно. Выяснилось, что супруги собирались проехать на велосипедах через лес от ж/д станции Яхрома до деревни Ивановское. Начался дождь, на скользком участке с крутым подъёмом женщина оступилась и почувствовала резкую боль в ноге. Идти дальше она не смогла», — говорится в сообщении.
Спасатели вместе с добровольцами из Дмитровского колледжа прибыли на место по переданным координатам, зафиксировали женщине повреждённую ногу, укутали пострадавшую в покрывало, уложили на носилки и перенесли в аварийно-спасательный автомобиль.

Женщину доставили в медучреждение, врачи диагностировали у неё винтообразный перелом со смещением большой берцовой кости.

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#спасатели
#дмитровский городской округ
#лес
#мособлпожспас
#женщины
#травма
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Пьяный полицейский насмерть сбил отца и детей в Нальчике
Пьяный полицейский насмерть сбил мужчину и его малолетних детей в Нальчике
03 июня 2024, 12:13

Фото: iStock/conejota

В Нальчике мужчину с двумя детьми насмерть сбил водитель «Мерседеса» – сотрудник полиции, пишет «Readovka».
Все случилось накануне на пешеходном переходе на улице Канукоева. В СКР по КБР изданию «КП-Северный Кавказ» заявили, что погибший в аварии мужчина был врачом. Одна из девочек — его несовершеннолетняя дочь, а вторая — её подруга.

Как сообщает Госавтоинспекция Кабардино-Балкарии, после смертельного ДТП полицейский столкнулся с отечественной машиной. Водитель ВАЗ-2107 в больнице, травмы получила и пассажирка, находившаяся в авто виновника аварии.

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#россия
#полицейские
#дтп
#смерть
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В Кишинёве заявили о минировании здания суда, где слушается дело Гуцул
03 июня 2024, 12:07

Фото: РИА Новости/Дмитрий Осматеско

Полиция Кишинёва сегодня, 3 июня, сообщила о том, что в здании городского суда заложена бомба. Это произошло накануне начала очередного заседания по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул.
Судебный процесс по делу руководителя гагаузской автономии на территории Молдавии начался 30 апреля, напоминает РИА Новости. Тогда сторона защиты обратила внимание, что прокуратура не предоставила Гуцул документы на русском языке, как этого требует законодательство. Слушание было перенесено на 3 июня, но сегодня полицейские заявили, что получили сообщение о заложенной в здании суда бомбе.

Территория вокруг здания суда оцеплена. Участников митинга, собравшихся, чтобы поддержать Гуцул, попросили отойти в соседний квартал. Информации о переносе заседания пока нет.

Власти обвинили Гуцул в незаконном финансировании оппозиционной партии «Шор». Сама глава Гагаузии называет заведённое против неё уголовное дело актом политического преследования. Напомним, молдавский президент Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.

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#уголовное президент
#прокуратура
#указ
#документы
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#полицейские
#новости
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Мужчину застрелили через дверной глазок входной двери в Подмосковье
В Реутове неизвестный застрелил дагестанца через дверной глазок
03 июня 2024, 11:48

Фото: iStock/flyparade

Неизвестный расправился с уроженцем Дагестана через дверной глазок в Реутове.
Об сообщает РЕН ТВ. Молодого человека нашла хозяйка квартиры. Она пустила его на время поиска съемного жилья.

Утро женщина ушла на работу, а вечером не смогла открыть дверь. Ей вскрыл квартиру мастер. В коридоре лежал ее знакомый с огнестрельным ранением плеча. В отверстии дверного глазка был заметен след от выстрела.

Хозяйка квартиры незамедлительно вызвала полицию. Сейчас силовики выясняют обстоятельства произошедшего и ищут стрелка.

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#подмосковье
#убийство
#реутов
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Задержан один из террористов, напавших на Будённовск в 1995 году
03 июня 2024, 10:56

Фото: iStock/YakobchukOlena

Правоохранители задержали одного из террористов, напавших на Будённовск в 1995 году, об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
Следователями удалось обнаружить и задержать жителя столицы Хамзата Зоева. Уточняется, что он виновен в совершении особо тяжких преступлений.

«Так, 14 июня 1995 года, действуя в составе устойчивой вооруженной группы Басаева, Зоев, а также другие боевики, вооруженные автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами, общей численностью не менее 160 человек, совершили нападение на организации и граждан города Буденновска в Ставропольском крае», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Теракт в Будённовске считается одним из самых страшных в истории современной России. В результате нападения боевиков были убиты 129 человек, ещё 317 получили ранения разной степени тяжести. 1586 человек террористы забрали в заложники.

По информации СК, Зоева заключили под стражу. Расследование уголовного дела в отношении члена банды Басаева продолжается.

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#теракт
#москва
#задержание
#суд
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В Приморье разыскивают женщину, бросившую младенца в такси
03 июня 2024, 10:45

Фото: Фотобанк Московской области

В Находке женщина оставила шестимесячного ребенка в такси и исчезла, младенца передали в дом малютки. Об этом сообщает УМВД Приморского края в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел в Находке, где 37-летняя женщина с полугодовалым младенцем ехала в такси. На улице Пограничной, во дворе жилых домов, она попросила водителя остановиться. Оставив ребенка в автомобиле, женщина пообещала вернуться через 10 минут.

Когда пассажирка не вернулась, таксист обратился в полицию. Ребенка передали в дом малютки, а полиция начала поиски женщины. По словам водителя такси, она скрылась в лесу.

Ранее сообщалось, что в Химках сотрудники Росгвардии обнаружили плачущего младенца, оставленного на скамейке во дворе жилого дома. Рядом с ребенком находился мужчина, который не реагировал на его плач.

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#депутат
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Пассажирка авиарейса «Победы» осталась без багажа и билетов из-за ошибки
Пассажирка «Победы» осталась без багажа и билетов из-за технической ошибки
03 июня 2024, 10:21

Фото: iStock/marchmeena29

Пассажирка авиарейса «Победа» осталась без багажа и билетов из-за технической ошибки, пишут «Известия».
Ксения Шпак с ребенком летели из Чебоксар в Калининград с пересадкой в столице. После прибытия в конечный пункт женщина не смогла получить багаж. Выяснилось, что при посадке на самолет ее билет не отсканировали.

На выяснение обстоятельств случившегося по телефону клиентке понадобилось 1,5 тысячи рублей.

В результате авиакомпания решила вопросы и с багажом, и с обратным билетом, пишет издание.

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#калининград
#самолет
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