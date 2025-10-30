Владельцев жилья предупредили о важном изменении осенью 2025 года
С 1 сентября россияне столкнулись с важными изменениями в правилах регистрации прав на жилье, пишет «Прайм».
В ЕГРН начали вносить данные о возможных собственниках квартир. Ведущий юрист ЕЮС Србуи Манджиева сообщила об этом нововведении.
Теперь, если кто-то имел равные права на квартиру во время приватизации или выплаты пая, его информация должна быть зарегистрирована. Это касается всех, кто может подтвердить свое право на жилплощадь документами.
Владелец обязан подать заявление для внесения данных в ЕГРН. Специалисты обещают рассмотреть заявку в течение пяти рабочих дней. Эти изменения могут повлиять на многих россиян, поэтому стоит обратить внимание на свои права.
Читайте также: