Владельцы «Крокус Сити Холла» рассказали о судьбе ТЦ после теракта

Компания-владелец «Крокус Сити Холла» пообещала восстановить объект после теракта, сообщает РИА Новости.
«Мы никогда не забудем тех, кто пал жертвой террористов. То, что разрушено их грязными руками, будет восстановлено», – сообщается в заявлении Crocus Group.
Ранее владелец «Крокуса» прокомментировал теракта и его жертвы.
По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.
Читайте также:
Оператор рассказал о тщательном планировании теракта в «Крокусе»
Работу по расчистке завалов в «Крокус Сити Холле» приостановили
Кадыров раскрыл цель врагов России после теракта в Красногорске
Александр Климов