Владельцу московского аэропорта Домодедово запретили покидать Россию

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Владельцу столичного аэропорта Домодедово Дмитрию Каменщику закрыли выезд из России. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Аналогичную меру ввели также в отношении бизнесмена Валерия Когана, который ранее был председателем наблюдательного совета авиагавани.
По данным канала, соответствующее решение было принято 25 февраля в связи с недавним скандалом вокруг руководителей Домодедово. Как сообщили в Генпрокуратуре, они вывели 18 млрд рублей за рубеж под видом погашения займов.
Также источник SHOT подчеркнул, что в будущем планируется переход аэропорта Домодедово во владение Росавиации.
Напомним, что в конце января Арбитражный суд Московской области удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и арестовал собственность группы компаний «Домодедово», а также акции владельцев группы. В прокуратуре убеждены, что действия собственников привели к тому, что аэропорт оказался под влиянием иностранных лиц.
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По данным канала, соответствующее решение было принято 25 февраля в связи с недавним скандалом вокруг руководителей Домодедово. Как сообщили в Генпрокуратуре, они вывели 18 млрд рублей за рубеж под видом погашения займов.
Также источник SHOT подчеркнул, что в будущем планируется переход аэропорта Домодедово во владение Росавиации.
Напомним, что в конце января Арбитражный суд Московской области удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и арестовал собственность группы компаний «Домодедово», а также акции владельцев группы. В прокуратуре убеждены, что действия собственников привели к тому, что аэропорт оказался под влиянием иностранных лиц.
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Анастасия Чинкова