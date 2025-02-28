ФСБ задержала жителя Абакана за призывы к уничтожению мирного населения

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В Абакане возбуждено уголовное дело против местного жителя, который продвигал комментарии в мессенджере Telegram с призывами к уничтожению мирного населения Ростовской, Белгородской и Московской областей. Об этом сообщает региональное управление ФСБ, пишет РИА Новости.
Согласно официальному заявлению, установлено, что 39-летний житель Абакана, выражая враждебное отношение к специальной военной операции Российской Федерации на территории Украины, в 2024 году через сообщество иностранного мессенджера активно распространял опасные комментарии. В результате были зафиксированы публичные призывы к террористической деятельности.
Возбуждение уголовного дела осуществляется по части 2 статьи 205.2 УК РФ о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. В настоящее время проводятся комплексные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия для выяснения всех обстоятельств данного дела.
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Возбуждение уголовного дела осуществляется по части 2 статьи 205.2 УК РФ о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. В настоящее время проводятся комплексные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия для выяснения всех обстоятельств данного дела.
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Дарья Осипова