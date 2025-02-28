Внучка экс-мэра Самары призналась в его убийстве

Видео: Следственный комитет
В убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова призналась его внучка. Видео опубликовал Следственный комитет. Фигурантка уголовного дела Екатерина Бельская пояснила, что отравила деда и его жену, а части тел жертв раскидала в мусорные контейнеры. Перед этим она заморозила тела азотом.
По информации следователей, Бельская убила родственников, чтобы завладеть имуществом. В совершении убийства ей помогал знакомый, которого сейчас разыскивают.
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«В настоящее время обвиняемой назначена амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза. Также в отношении нее возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере), по факту мошеннических действий с автомобилем, принадлежащим ее бабушке», — добавили в ведомстве.Ранее сообщалось об аварии с автобусом в Петербурге. Уточнялось, что есть погибшие.
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Никита Кротов