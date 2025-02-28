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Внучка экс-мэра Самары призналась в его убийстве

Baza: внучка бывшего мэра Самары Тархова призналась, что отравила его

Видео: Следственный комитет

В убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова призналась его внучка. Видео опубликовал Следственный комитет. Фигурантка уголовного дела Екатерина Бельская пояснила, что отравила деда и его жену, а части тел жертв раскидала в мусорные контейнеры. Перед этим она заморозила тела азотом.
По информации следователей, Бельская убила родственников, чтобы завладеть имуществом. В совершении убийства ей помогал знакомый, которого сейчас разыскивают.

«В настоящее время обвиняемой назначена амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза. Также в отношении нее возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере), по факту мошеннических действий с автомобилем, принадлежащим ее бабушке», — добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось об аварии с автобусом в Петербурге. Уточнялось, что есть погибшие.

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В Петербурге автобус на полном ходу врезался в остановку с людьми, есть ​жертвы
SHOT: В Петербурге автобус врезался в остановку, погибла женщина
28 февраля 2025, 18:02

Фото: iStock/conejota

В Петербурге пассажирский автобус въехал в остановку и протаранил несколько машин. Погибла женщина. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК по городу.
ДТП произошло около 15:20. По данным ведомства, водитель по неустановленной причине не справился с управлением автобуса и совершил столкновение с семью машинами с последующим выездом на тротуар.

В результате аварии погибла. Общее количество пострадавших в настоящее время уточняется. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Народный артист РСФСР Каюров повредил тазобедренный сустав при падении на улице
28 февраля 2025, 17:07

Фото: iStock/gautier075

Актер, народный артист РСФСР Юрий Каюров упал на улице и повредил левый тазобедренный сустав, однако от госпитализации он отказался.
«Чувствую себя плохо. Повредил левый тазобедренный сустав. Упал на улице, шел в магазин. Теперь лежу, восстанавливаюсь. В больницу ехать я не захотел», – сказал Каюров в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

Ранее стало известно, что мужчина поскользнулся на тротуаре в Москве. СМИ писали, что актер травмировал бок.

Ранее сообщалось, что народного артиста СССР Олега Стриженова госпитализировали на фоне ишемического инсульта. Источник ТАСС, близкий к окружению Стриженова, опроверг названный диагноз, но подтвердил госпитализацию.

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Хинштейн раскрыл предварительную причину массового ДТП в Курской области
Причиной массового ДТП в Курской области стал плотный туман
28 февраля 2025, 12:58

Фото: istockphoto/Aleksei Andreev

Причиной массового ДТП с 12-ю машинами в Курском районе Курской области, предварительно, стал плотный туман. Об этом в Telegram-канале написал врио главы региона Александр Хинштейн.
«На месте работают все оперативные службы, ведутся следственные действия. По предварительным данным, причиной ДТП стала плохая видимость из-за плотного тумана», — сказано в публикации чиновника.
Хинштейн добавил, что состояние двух человек оценивается как тяжелое. Родственникам и близким погибших будет оказана вся необходимая помощь, заключил врио главы региона.

Ранее стало известно, что в результате аварии четыре человека погибли, еще пятеро пострадали. На месте работают представители оперативных служб.

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Массовое ДТП в Курском районе Курской области унесло жизни четырех человек
28 февраля 2025, 11:45

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Жизни четырех человек унесло массовое ДТП с участием 12 машин в Курском районе Курской области. Как уточнили в пресс-службе управления ГАИ регионального УМВД России, есть пятеро пострадавших.
«В результате ДТП четыре человека погибли, пять пострадали и были госпитализированы. Устанавливаются личности погибших и пострадавших участников дорожного движения», — сказано в сообщении.
Сейчас на месте аварии работают полицейские и сотрудники других оперативных служб. Обстоятельства случившегося выясняются. Разбирательство контролирует начальник регионального УМВД России Виктор Косарев.

Кроме того, дело на контроле региональной прокуратуры.

Ранее сообщалось, кого задержали столичные росгвардейцы.

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#мир
#россия
#дтп
#курская область
#смерть
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Росгвардия задержала подозреваемых в нападении на охранника на севере Москвы
28 февраля 2025, 11:00

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Подозреваемых в нападении на охранника одного из бизнес-центров на севере Москвы задержали сотрудники Росгвардии. Все произошло на Дмитровском шоссе. По словам охранника, злоумышленники попытались незаконно попасть на охраняемую парковку.
«Сотрудники Росгвардии задержали двоих подозреваемых: 43-летнего жителя Москвы и 40-летнего уроженца Армавира. Задержанные были переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Пострадавшему охраннику была оказана медицинская помощь, его госпитализировали», — добавили в ведомстве.
Перед этим стало известно, что сотрудники ФСБ России задержали жителя Абакана за призывы уничтожать мирных граждан Подмосковья, а также Ростовской и Белгородской областей. Открыто уголовное дело.

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#мир
#россия
#москва
#криминал
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#росгвардия
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