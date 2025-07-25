При крушении Ан-24 в Приамурье погиб житель Кемерова

25 июля 2025, 12:32

Фото: iStock/Diy13

В авиакатастрофе Ан-24, который рухнул 24 июля в Амурской области, погиб житель Кемерова. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на губернатора Кузбасса Илью Середюка.





Напомним, крушение пассажирского самолета авиакомпании «Ангара» произошло в четверг, 24 июля. Самолет летел рейсом из Хабаровска в Тынду. На борту было 49 пассажиров, включая пятерых детей. Все погибли.





«Среди погибших в авиакатастрофе есть кузбассовец, житель города Кемерово. Это мужчина 1974 года рождения. Принял решение оказать материальную помощь семье погибшего. В случае необходимости поможем родственникам добраться до места трагедии и оплатим проезд», — сказал Середюк.

«Инцидент произошел на стройплощадке на ул. Автозаводская. По предварительным данным, двое рабочих упали в колодец глубиной 5 м с метаном и потеряли сознание», — говорится в материале.