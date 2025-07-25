При крушении Ан-24 в Приамурье погиб житель Кемерова
В авиакатастрофе Ан-24, который рухнул 24 июля в Амурской области, погиб житель Кемерова. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на губернатора Кузбасса Илью Середюка.
Напомним, крушение пассажирского самолета авиакомпании «Ангара» произошло в четверг, 24 июля. Самолет летел рейсом из Хабаровска в Тынду. На борту было 49 пассажиров, включая пятерых детей. Все погибли.
«Среди погибших в авиакатастрофе есть кузбассовец, житель города Кемерово. Это мужчина 1974 года рождения. Принял решение оказать материальную помощь семье погибшего. В случае необходимости поможем родственникам добраться до места трагедии и оплатим проезд», — сказал Середюк.
Он также выразил соболезнования семьям всех погибших в авиакатастрофе. В Амурской области и Хабаровском крае после трагедии объявили трехдневный траур.
Тем временем Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на собственный источник сообщает, что на юге российской столицы погибли трое рабочих на строительной площадке.
«Инцидент произошел на стройплощадке на ул. Автозаводская. По предварительным данным, двое рабочих упали в колодец глубиной 5 м с метаном и потеряли сознание», — говорится в материале.
При этом добавляется, что еще один рабочий попытался их спасти и также погиб.