Многоэтажка в Саратове обрушилась после серии смен УК и отсутствия проверки газа

25 июля 2025, 12:38

Фото: iStock/Maksim Safaniuk

За последний год в рухнувшей многоэтажке в Саратове сменились минимум три управляющие компании, однако ни одна из них не провела проверку на утечку газа. Жильцы были недовольны деятельностью всех трех УК и создали собственное товарищество собственников недвижимости (ТСН).