Многоэтажка в Саратове обрушилась после серии смен УК и отсутствия проверки газа
За последний год в рухнувшей многоэтажке в Саратове сменились минимум три управляющие компании, однако ни одна из них не провела проверку на утечку газа. Жильцы были недовольны деятельностью всех трех УК и создали собственное товарищество собственников недвижимости (ТСН).
По информации Mash, местные жители также отмечают, что в смесь газа для домов Ленинского района перестали добавлять одорант — вещество, придающее газу характерный запах сероводорода, что усложняет обнаружение утечки.
Газ взорвался около 11 утра рядом с домом, в результате чего рухнули квартиры с 1 по 10 этаж. В настоящее время под завалами ищут пострадавших. Три человека погибли. Работы по спасению продолжаются, ситуация остается сложной.
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