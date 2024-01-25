Владимир Путин назвал воспитание и передачу знаний главными задачами педагогов

Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев
Президент РФ Владимир Путин во время выступления перед студентами назвал главные задачи педагогов.
Во время встречи одна из студенток спросила у президента, в чём, на его взгляд, заключается главная задача педагога. Она перечислила воспитание, передача знаний или передача культуры.
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«А вы как думаете?», —уточнил Путин.
«Мы считаем, что всё вместе должно быть», —сказала студентка, которая сейчас получает педагогическое образование.
«Всё знаете, что спрашивать?», — пошутил Владимир Путин, но потом дополнил ответ.
«Я уже не помню, кто конкретно это, он сказал о том, что главная задача педагога – воспитывать счастливых людей. Но он сказал воспитывать. Я уже тоже говорил публично, могу повторить, как-то в разговоре с патриархом Московским и всея Руси я тоже услышал от него примерно то же самое – он сказал, ну знания вы дадите, а вот воспитание – вот что важно. Но я все-таки ближе к вашей точке зрения. Важно всё в совокупности, потому что воспитание невозможно без знаний», - сказал Владимир Путин.Ранее глава Министерства науки и высшего образования России Валерий Фальков предложил разделить магистратуру на профессиональную и исследовательскую. «Интерфакс» пишет, что, по мнению Фалькова, с помощью этого студенты получать более глубокие знания и возможность впоследствии заниматься наукой. Глава Минобрнауки заявил, что основной целью обучения в магистратуре должно быть получение дополнительных знаний, а не диплома. Наличие такой ступени должно быть в вузах с соответствующими кадровыми и возможностями инфраструктуры.
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Мария Фирсова