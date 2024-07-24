Владимир Путин по видеосвязи открыл социальные объекты в новых регионах России

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия социальных объектов в новых российских регионах.
В среду, 24 июля, введён в эксплуатацию новый участок автомобильной дороги Новотроицкое - Чаплинка в Херсонской области. Протяжённость участка составляет 71 километр, он является частью альтернативного пути в Крым. Дорога позволит обеспечить транспортную доступность семнадцати населённых пунктов.
Также при участии российского лидера будет открыт Краснодонский родильный дом в Луганской Народной Республике. Он рассчитан на 90 койко-мест и способен принять в год до 10 тысяч рожениц. После капитального ремонта, который был начат в 2022 году, улучшилось оснащение палат, а операционные и послеродовое отделение пополнились новым оборудованием.
Кроме того, глава государства принял участие в открытии корпуса больницы интенсивного лечения города Мариуполя. В рамках ремонта был завершён монтаж новых инженерных сетей, ремонт фасада и кровли, внутренние отделочные работы. Плановая загрузка нового корпуса — 165 койко-мест.
Также в Мариуполе при участии Владимира Путина будет открыт филиал Нахимовского военно-морского училища министерства обороны РФ. Его строительство велось с 2022 года. Комплекс рассчитан на 560 обучающихся, первый набор училища составит 240 человек.
Кроме того, в Бердянске Запорожской области президенту продемонстрируют итоги завершения первого этапа строительства круглогодичного молодёжного образовательного центра «Маяк».
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Также при участии российского лидера будет открыт Краснодонский родильный дом в Луганской Народной Республике. Он рассчитан на 90 койко-мест и способен принять в год до 10 тысяч рожениц. После капитального ремонта, который был начат в 2022 году, улучшилось оснащение палат, а операционные и послеродовое отделение пополнились новым оборудованием.
Кроме того, глава государства принял участие в открытии корпуса больницы интенсивного лечения города Мариуполя. В рамках ремонта был завершён монтаж новых инженерных сетей, ремонт фасада и кровли, внутренние отделочные работы. Плановая загрузка нового корпуса — 165 койко-мест.
Также в Мариуполе при участии Владимира Путина будет открыт филиал Нахимовского военно-морского училища министерства обороны РФ. Его строительство велось с 2022 года. Комплекс рассчитан на 560 обучающихся, первый набор училища составит 240 человек.
Кроме того, в Бердянске Запорожской области президенту продемонстрируют итоги завершения первого этапа строительства круглогодичного молодёжного образовательного центра «Маяк».
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Александр Бойцов