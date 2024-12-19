Владимир Путин пообещал решить проблему с третьим въездом в Королёв

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Владимир Путин пообещал обсудить с ответственными лицами вопрос строительства третьего въезда в подмосковный Королёв. Во время программы «Итоги года» журналист китайского издания попросил президента обратить внимание на то, что без дополнительного въезда в наукограде возникают большие пробки.
Помимо этого, глава государства заявил, что существуют планы превратить Королёв в столицу космической отрасли России.
«Вопрос о въезде в Королёв обсуждался. Я это знаю по прежним нашим разговорам по поводу развития города именно как космической столицы. У нас в Москве уже строится очередной центр – очень важный центр с точки зрения развития космической отрасли. Но Королёв – это известный, признанный центр. Как наукоград он, безусловно, заслуживает должного внимания», – сказал Путин.Он добавил, что в Королёве может быть создана ОЭЗ, хотя окончательное решение пока не принятою
«Обязательно поговорю с коллегами и в Московской области, и с теми, кто занимается авиацией и космосом. Есть разные планы, и идея создания особых экономических зон имеет под собой определённые основания. Сейчас не буду говорить окончательного решения, но совершенно точно об этом можно и нужно подумать. И вообще подумать над тем, как использовать потенциал Королёва», – отметил глава государства.Приступить к строительству третьего выезда из Королёва планируется в первом полугодии 2025 года. Об этом сообщил по итогам выступления президента губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Вопрос по Королёву прозвучал в эфире от Дмитрия Маслака – журналиста и жителя города. Это один из округов, где мы реализуем программу реновации. За три года расселим все дома, в которых уже невозможно жить. Что касается дороги, то Дмитрий был абсолютно прав – третий выезд из Королёва через Лосиный остров. Мы преодолели ряд сопротивлений и убедили на федеральном уровне, что дорога нужна для всех жителей Королёва. Наша задача – выйти на стройку в первом полугодии следующего года. Это позволит кардинально разгрузить город. Мы за это бьёмся и стараемся вас не подвести», – сказал Воробьёв.Прямая линия с Владимиром Путиным в этом году была совмещена с пресс-конференцией. Такой формат позволяет президенту доносить свою позицию не только по вопросам граждан, но и по государственной и мировой повестке, которой часто интересуются журналисты.
По состоянию на утро 19 декабря число обращений, направленных в программу, превысило 2 млн. Прямая линия и итоговая пресс-конференция Владимира Путина длилась 4 часа 27 минут.
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