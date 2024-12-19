Владимир Путин — о счастье и мечте

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент РФ Владимир Путин уклонился от ответа на вопрос, что является его личной мечтой. Он отметил, что для него является огромной честью и ответственностью возглавлять такое великое государство, каким является Россия.
Такой вопрос был задан российскому лидеру в ходе прямой линии, проходившей в столичном Гостином дворе, которая в нынешнем году была совмещена с большой итоговой пресс-конференцией в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным».
Отвечая на вопрос о счастье, Владимир Путин вспомнил, что родился и рос в простой рабочей семье, все его родственники участвовали в Великой Отечественной войне. Его взрослая жизнь всегда была связана со служением Отечеству, чем он очень горд.
Президент отметил, что не будет чувствовать себя полностью счастливым до тех пор, пока российские бойцы не вернутся с фронта, не наладится демография и не будут реализованы другие планы, направленные на благо страны и людей, которые в ней живут.
Что же до «личной мечты», то она у главы государства, конечно, есть, но он предпочёл бы её не раскрывать.
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Отвечая на вопрос о счастье, Владимир Путин вспомнил, что родился и рос в простой рабочей семье, все его родственники участвовали в Великой Отечественной войне. Его взрослая жизнь всегда была связана со служением Отечеству, чем он очень горд.
Президент отметил, что не будет чувствовать себя полностью счастливым до тех пор, пока российские бойцы не вернутся с фронта, не наладится демография и не будут реализованы другие планы, направленные на благо страны и людей, которые в ней живут.
Что же до «личной мечты», то она у главы государства, конечно, есть, но он предпочёл бы её не раскрывать.
«Она ведь личная, можно я оставлю её про себя?» — с улыбкой заключил Владимир Путин.
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Александр Бойцов