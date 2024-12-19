Путин: в РФ самое главное — люди

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России самое основное — это люди.
В рамках Прямого эфира президент Российской Федерации обратил внимание, что наблюдает за успехами и достижениями граждан страны и радуется этому «как радовался бы успехам членов своей семьи, поэтому на Россию смотрю как на свою семью».
Накануне Владимир Путин призвал россиян больше уделять внимания близким людям, прежде всего, детям.
Прямая линия президента России Владимира Путина проходит в четверг, 19 декабря. В этом году она совмещена с большой пресс-конференцией российского лидера в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным».
Задать интересующие вопросы главе государства могут все жители России. Сбор обращений будет вестись до конца прямой линии. В 2024 году сообщения впервые будут обрабатывать в том числе с помощью искусственного интеллекта.
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Накануне Владимир Путин призвал россиян больше уделять внимания близким людям, прежде всего, детям.
Прямая линия президента России Владимира Путина проходит в четверг, 19 декабря. В этом году она совмещена с большой пресс-конференцией российского лидера в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным».
Задать интересующие вопросы главе государства могут все жители России. Сбор обращений будет вестись до конца прямой линии. В 2024 году сообщения впервые будут обрабатывать в том числе с помощью искусственного интеллекта.
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Ольга Енгалычева