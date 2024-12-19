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Путин призвал распределять нагрузку у медиков в регионах

Путин: региональные власти должны распределить нагрузку у медиков
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Распределение нагрузки у врачей и медицинских работников входит в задачи местных органов власти. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.
«Главная проблема с кадрами находится в первичном звене здравоохранения <…> Это, прежде всего, вопрос организации здравоохранения в регионах Российской Федерации… Задача местных органов власти <…> — распределить нагрузку», — сказал глава государства.
Президент также сообщил, что сложные лекарства для борьбы с онкологическими заболеваниями производятся в России, в Санкт-Петербурге.



Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным проходит в четверг, 19 декабря. В этом году она совмещена с большой пресс-конференцией российского лидера в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Задать интересующие вопросы главе государства могут все жители России. Сбор обращений будет вестись до конца прямой линии. В 2024 году сообщения впервые будут обрабатывать в том числе с помощью искусственного интеллекта. Также задать вопросы президенту смогут аккредитованные в России иностранные журналисты.

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Владимир Путин пообещал решить проблему с третьим въездом в Королёв
19 декабря 2024, 17:26

Фото: сайт kremlin.ru/

Владимир Путин пообещал обсудить с ответственными лицами вопрос строительства третьего въезда в подмосковный Королёв. Во время программы «Итоги года» журналист китайского издания попросил президента обратить внимание на то, что без дополнительного въезда в наукограде возникают большие пробки.
Помимо этого, глава государства заявил, что существуют планы превратить Королёв в столицу космической отрасли России.
«Вопрос о въезде в Королёв обсуждался. Я это знаю по прежним нашим разговорам по поводу развития города именно как космической столицы. У нас в Москве уже строится очередной центр – очень важный центр с точки зрения развития космической отрасли. Но Королёв – это известный, признанный центр. Как наукоград он, безусловно, заслуживает должного внимания», – сказал Путин.
Он добавил, что в Королёве может быть создана ОЭЗ, хотя окончательное решение пока не принятою
«Обязательно поговорю с коллегами и в Московской области, и с теми, кто занимается авиацией и космосом. Есть разные планы, и идея создания особых экономических зон имеет под собой определённые основания. Сейчас не буду говорить окончательного решения, но совершенно точно об этом можно и нужно подумать. И вообще подумать над тем, как использовать потенциал Королёва», – отметил глава государства.
Прямая линия с Владимиром Путиным в этом году была совмещена с пресс-конференцией. Такой формат позволяет президенту доносить свою позицию не только по вопросам граждан, но и по государственной и мировой повестке, которой часто интересуются журналисты.

По состоянию на утро 19 декабря число обращений, направленных в программу, превысило 2 млн. Прямая линия и итоговая пресс-конференция Владимира Путина длилась 4 часа 27 минут.

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#автомобили
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На детский телефон доверия в Подмосковье в 2024 году позвонили почти 60 тыс. раз
19 декабря 2024, 17:15

Фото: iStock / chameleonseye

На детский телефон доверия в Московской области с начала года поступило порядка 60 тыс. звонков. Это на 2 тыс. больше прошлогоднего показателя, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития региона.
«В 2024 году на детский телефон доверия в Подмосковье поступило более 59 тыс. звонков. Психолог-консультант принимает любую информацию от детей, оказывая им поддержку. Ребёнок может говорить о самом сокровенном, зная, что его выслушают», – отметили в ведомстве.
Там подчеркнули, что чаще всего дети звонят на горячую линию, когда их беспокоят одиночество, низкая самооценка, поиск себя, страхи и неуспехи в школе. С такими запросами с начала года обратились 14 тыс. несовершеннолетних.

Более 10 тыс. звонивших жаловались на трудности в отношениях с учителями и одноклассниками, нежелание идти в школу, травлю и другие проблемы.

Ещё одна причина обращений – семейные конфликты: споры с родителями, другими детьми в семье. Таких звонков поступило более 7 тыс.

Детский телефон доверия работает в Подмосковье с 2010 года под номером 8-800-2000-122. С 1 января заработает короткий номер 124.

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#подмосковье
#московская область
#дети
#телефон
#психолог
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Суд отказал Бакальчуку в передаче активов Wildberries в компанию с Russ
19 декабря 2024, 17:14

Фото: iStock/ Vera Tikhonova

Арбитражный суд Московской области принял решение отказать бизнесмену Владиславу Бакальчуку в удовлетворении иска о передаче активов Wildberries в ООО «РВБ», передало агентство «Интерфакс».
Подчёркивалось, что процесс проходил в закрытом режиме.

Позднее Владислав Бакальчук подтвердил решение суда по этому иску в своём Телеграм-канале. Бизнесмен сказал, что оно возмутительное.

«Мы получили отказ в удовлетворении иска о незаконности передачи активов Wildberries в объединённую компанию «РВБ». Решение возмутительное, незаконное и абсолютно не устраивающее нас. Мы подаем апелляцию: наша команда юристов уже подготовила чёткую позицию, и я уверен, что справедливость восторжествует в вышестоящей инстанции», — обратил внимание Владислав Бакальчук.

Скорее всего решение суда будет обжаловано в апелляционную инстанцию, подчеркнуло агентство.

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#бизнесмен
#wildberries
#суд
#активы
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Путин: в РФ самое главное — люди
19 декабря 2024, 16:56

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России самое основное — это люди.
В рамках Прямого эфира президент Российской Федерации обратил внимание, что наблюдает за успехами и достижениями граждан страны и радуется этому «как радовался бы успехам членов своей семьи, поэтому на Россию смотрю как на свою семью».

Накануне Владимир Путин призвал россиян больше уделять внимания близким людям, прежде всего, детям.

Прямая линия президента России Владимира Путина проходит в четверг, 19 декабря. В этом году она совмещена с большой пресс-конференцией российского лидера в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Задать интересующие вопросы главе государства могут все жители России. Сбор обращений будет вестись до конца прямой линии. В 2024 году сообщения впервые будут обрабатывать в том числе с помощью искусственного интеллекта.

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#владимир путин
#президент
#итоги
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#прямая линия
#россияне
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В Подмосковье назвали топ-5 округов по ликвидации незаконных водовыпусков
19 декабря 2024, 16:51

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Свыше 1,1 тыс. несанкционированных водовыпусков ликвидировали на территории Московской области в текущем году, об округах, где эта работа велась интенсивнее всего, рассказали в подмосковном министерстве экологии и природопользования.
«Больше всего нелегальных водовыпусков в 2024 году ликвидировали в Одинцовском городском округе — 196. Второе место занял округ Ступино, где перекрыли 150 таких водовыпусков. На третьем месте оказался Наро-Фоминск с результатом 139, на четвёртом — Раменский округ (104), а замыкает топ-5 Пушкинский округ с 79 ликвидированными водовыпусками», — говорится в сообщении.
В Министерстве также сообщили, что общее число убранных нелегальных водовыпусков составило 1 156, что на 2 901 меньше, чем в прошлом году.

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#минэкологии мо
#вода
#московская область
#подмосковье
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Путин: в России производят сложные лекарства для онкобольных
19 декабря 2024, 16:44

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Сложные лекарства для борьбы с онкологическими заболеваниями производятся в России, в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.
Он также осветил проблему, связанную с наличием физраствора в стране. По его словам, Министерство промышленности и торговли и Минздрав своевременно не приняли решение, касающееся цены на упаковку. Для производителей стоимость, которая предлагалась, стала убыточной. Однако сейчас проблема решена, отметил глава государства.

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным проходит в четверг, 19 декабря. В этом году она совмещена с большой пресс-конференцией российского лидера в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Задать интересующие вопросы главе государства могут все жители России. Сбор обращений будет вестись до конца прямой линии. В 2024 году сообщения впервые будут обрабатывать в том числе с помощью искусственного интеллекта. Также задать вопросы президенту смогут аккредитованные в России иностранные журналисты.

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#минздрав
#прямая линия
#путин
#рф
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Робототехники из Каширы завоевали призы областного конкурса «Шаг в будущее»
19 декабря 2024, 16:35

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Две награды ежегодного областного конкурса по робототехнике «Шаг в будущее» завоевали юные жители городского округа Кашира Даниил Чижов, Александр Титов, Николай Юмашев и Николай Быстров, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Воспитанники Центра дополнительного образования Даниил Чижов и Александр Титов заняли второе место с роботизированной моделью «Азбука Морзе» в номинации «Робот-игрушка». А ученики школы №1 имени Героя Советского Союза А.И. Выборнова Николай Быстров и Николай Юмашев заняли третье место с моделью «Умный дом», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Всего на конкурс было подано более 20 заявок из 30 подмосковных округов. В финал вышли более 50 проектов, из которых жюри выбрало 15 призёров в разных номинациях и возрастных категориях.

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#кашира
#роботы
#конкурс
#школьники
#награды
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Жителям Подмосковья рассказали, как обезопасить себя в непогоду дома и во дворе
19 декабря 2024, 16:03

Фото: iStock / tatyana_tomsickova

Снег, метель и сильный ветер представляют серьёзную опасность для человека, даже когда он находится дома или во дворе. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Непогода может вызвать обрушение слабо укрепленных конструкций зданий и сооружений; падание деревьев; затруднить движение автотранспорта; повредить опоры линий связи и электропередачи.
«Если вы дома, закройте окна, двери и вентиляционные отверстия. Для аварийного освещения подготовьте фонари или свечи. Уберите вещи со двора и балконов в дом или в подвал. Не пользуйтесь лифтами, так как электричество могут внезапно выключить. Из лёгких построек перейдите в прочные здания», – посоветовали в министерстве.
Там дали рекомендации и тем, кто находится во дворе.
«Не передвигайтесь рядом со зданиями и деревьями, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Остерегайтесь частей конструкций и предметов, нависших на строениях, оборванных проводов ЛЭП, разбитого стекла и других источников опасности», – сказали в ведомстве. Кроме того, следует позаботиться об автомобиле. Его лучше поставить в гараж, а если его нет, припарковать подальше от деревьев.
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#двор
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Каширские долголеты осмотрели достопримечательности Видного
19 декабря 2024, 16:00

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Экскурсию в город Видное Ленинского округа провели для участников программы «Активное долголетие» из Каширы, в программу вошли историко-культурный центр и храм, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Гости из Каширы осмотрели экспозиции в выставочных залах историко-культурного центра, экскурсовод рассказал посетителям об истории города, его известных жителях, а также героях войны. А затем экскурсантов отвезли в храм Георгия Победоносца, который произвёл на всех сильное впечатление своей внешней и внутренней красотой», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Присоединиться к мероприятиям программы «Активное долголетие» могут женщины в возрасте от 55 лет и мужчины от 60 лет. Помимо экскурсий, для участников программы проводятся различные творческие, спортивные и интеллектуальные занятия, лекции и мастер-классы. В Кашире на них можно записаться по телефону: 7 (49669) 28-147.

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#кашира
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#экскурсия
#активное долголетие
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