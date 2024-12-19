Путин призвал распределять нагрузку у медиков в регионах

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Распределение нагрузки у врачей и медицинских работников входит в задачи местных органов власти. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.
«Главная проблема с кадрами находится в первичном звене здравоохранения <…> Это, прежде всего, вопрос организации здравоохранения в регионах Российской Федерации… Задача местных органов власти <…> — распределить нагрузку», — сказал глава государства.Президент также сообщил, что сложные лекарства для борьбы с онкологическими заболеваниями производятся в России, в Санкт-Петербурге.
Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным проходит в четверг, 19 декабря. В этом году она совмещена с большой пресс-конференцией российского лидера в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным».
Задать интересующие вопросы главе государства могут все жители России. Сбор обращений будет вестись до конца прямой линии. В 2024 году сообщения впервые будут обрабатывать в том числе с помощью искусственного интеллекта. Также задать вопросы президенту смогут аккредитованные в России иностранные журналисты.
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Анастасия Ларина