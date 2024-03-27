Владимир Путин поздравил служащих и ветеранов с Днем войск национальной гвардии

Фото: сайт Кремля
27 марта в России отмечают День войск национальной гвардии РФ. С профессиональным праздником военнослужащих, ветеранов и гражданский персонал Росгвардии поздравил президент России Владимир Путин, обращение которого опубликовано на сайте Кремля.
Глава государства поблагодарил их за мужество, верность Родине и за вклад в обеспечение правопорядка и суверенитета России.
Путин подчеркнул, что на Росгвардию возложены значимые и ответственные задачи, среди которых борьба с преступностью и терроризмом, экстремизмом, а также охрана и защита важнейших промышленных, транспортных и инфраструктурных объектов. Кроме того, росгвардейцы эффективно контролируют сферу оборота оружия.
Он отметил, что Росгвардия в тесном контакте с другими правоохранительными органами и специальными службами обеспечили безопасность в ходе выборов президента РФ, Всемирного фестиваля молодёжи в Сочи и международного турнира «Игры Будущего» в Казани.
Российский лидер также отдельно отметил бойцов, которые несут службу на Донбассе и в Новороссии, в районах, расположенных в непосредственной близости от зоны боевых действий.
«Знаю, что вы сражаетесь бесстрашно, рискуя собой, защищаете жизнь мирных граждан, проводите смелые, дерзкие операции, уничтожаете вражеские диверсионные группы, помогаете обеспечивать прикрытие государственной границы, надежную работу армейских коммуникаций и безопасность тыла наших частей и подразделений», — перечислил Владимир Путин.
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Путин подчеркнул, что на Росгвардию возложены значимые и ответственные задачи, среди которых борьба с преступностью и терроризмом, экстремизмом, а также охрана и защита важнейших промышленных, транспортных и инфраструктурных объектов. Кроме того, росгвардейцы эффективно контролируют сферу оборота оружия.
Российский лидер также отдельно отметил бойцов, которые несут службу на Донбассе и в Новороссии, в районах, расположенных в непосредственной близости от зоны боевых действий.
«Знаю, что вы сражаетесь бесстрашно, рискуя собой, защищаете жизнь мирных граждан, проводите смелые, дерзкие операции, уничтожаете вражеские диверсионные группы, помогаете обеспечивать прикрытие государственной границы, надежную работу армейских коммуникаций и безопасность тыла наших частей и подразделений», — перечислил Владимир Путин.
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Артем Путинцев