Владимир Путин продлил полномочия Бастрыкина на посту главы СКР

26 августа 2025, 15:15

Глава Следственного комитета Бастрыкин останется на своём посту до 2026 года

Александр Бастрыкин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении срока службы председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Согласно документу, он останется на своём посту до августа 2026 года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.