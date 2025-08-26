Владимир Путин продлил полномочия Бастрыкина на посту главы СКР
Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении срока службы председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Согласно документу, он останется на своём посту до августа 2026 года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Александр Бастрыкин возглавляет СКР с 2011 года. В августе текущего года ему исполняется 72 года. Согласно законодательству, предельный возраст пребывания на должности председателя Следственного комитета составляет 70 лет.
При этом президент имеет право продлевать срок службы руководителя ведомства. Аналогичное решение было принято и в прошлом году. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Бастрыкин рассматривался в качестве кандидата на пост главы Верховного суда. Однако, согласно официальным данным, единственным претендентом на эту должность стал генеральный прокурор Игорь Краснов, который уже подал соответствующее заявление.
